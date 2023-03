Saiba quem Kaiky Mello, o cantor de 16 anos por quem Michelle Bolsonaro pede orações

A- A+

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro fez um pedido aos seus seguidores nesta sexta-feira (31): que orassem pelo cantor Kaiky Mello. "Precisa de nossa intercessão. Vamos nos juntar em oração por ele e declarar vida", escreveu. Mello sofreu um acidente de moto na última quarta-feira (29). Segundo comunicado do perfil Central Gospel, publicado no Instagram, ele está internado no CTI de um hospital no Rio de Janeiro, em coma.

Kaiky Mello foi revelado em 2018 quando venceu o concurso Talento Kids. Depois, ganhou projeção ao se apresentar no Programa Raul Gil, em 2019, no quadro Shadow Brasil Jovens Talentos. Ele tem 16 anos e é cantor gospel, além de ator e dublador. Desde 2020, vem lançando vários singles nas plataformas digitais, como "Reaja", "Tua vontade", "Eu estou aqui" e "Simplesmente te adorar". No Spotify, ele acumula quase 6 mil ouvintes mensais.

De acordo com o perfil do artista no Spotify, Kaiky começou a cantar aos 9 anos depois de ter enfrentado uma enfermidade "que o deixou internado durante meses". "Desde então, o adolescente tem se apresentado em igrejas e, em 2019, passou a atuar no teatro, no musical Rua Azuza, da Cia Nissi de Artes", diz a descrição.

A mãe de Kaiky, Tatiane Pauluze, fez um post na conta do filho para falar da situação do rapaz. "O Kaiky passou por uma cirurgia na cabeça, precisou tirar um coágulo que foi devido à pancada", contou ela. "Eu falei com o médico há pouco tempo e ele disse que só podemos orar e esperar. Ele está no CTI, está em coma induzido. Para ele, o coma induzido é bom, porque ele não fica agitado, o coração não vai acelerar", afirmou Tatiane.

