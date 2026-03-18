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Famosos Saiba quem são as filhas com quem Stênio Garcia disputa por apartamento na Justiça Cássia e Gaya Piovesan, fruto do romance do ator com Clarice Piovesan, vivem longe dos holofotes e chegaram a trabalhar juntas com moda

O clima não é muito bom na família de Stênio Garcia. O ator veterano, de 94 anos, está atualmente em uma disputa judicial com as suas únicas filhas, Cássia e Gaya Piovesan — que são fruto do relacionamento do ator com a também atriz Clarice Piovesan, com quem ele viveu entre os anos 1960 e 1980 —, por conta de um apartamento em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Mesmo elas sendo filhas de nomes conhecidos no meio da arte, elas optaram por uma vida longe dos holofotes.

Estilistas, Cássia e Gaya chegaram, ao longo dos anos, a empreender juntas no meio da moda. No início dos anos 2000, criaram uma marca própria que ganhou visibilidade no circuito carioca, com participações em eventos e desfiles.

Com o tempo, os caminhos das duas se diferenciaram. Gaya permaneceu ligada à moda, aprofundando sua formação na área e desenvolvendo projetos próprios, em cursos de formação e em lojas próprias como a Vale das Bonecas, na qual trabalhou junto com a sua irmã. Ela trabalhou na confecção de figurino em produções como “Hilda furacão” e “O rei do gado”. Hoje, ela se dedica a um brechó com curadoria voltada ao estilo vintage.





“Após morar quatro meses na Itália, influenciada pela cultura italiana do período barroco dos séculos XVII e XVIII, Gaya teve a ideia de criar um brechó segmentado no que mais amava, a época romântica, com referências à era barroco, rococó, vitoriana e eduardiana. Surgiu assim o L'amour Vintage, uma novidade no Basil, com roupas e objetos de antiguidade românticos”, diz o site da loja.

Após o período em que trabalhou com Gaya, Cássia, por sua vez, escolheu uma vida mais afastada dos centros urbanos e passou a atuar no campo como produtora rural, de acordo com o jornal Extra.

O que aconteceu com Stênio Garcia?

Segundo o portal Metrópoles, Garcia entrou com uma ação na Justiça no ano passado para reivindicar o direito de usar um apartamento que, atualmente, estaria sob posse de Gaya e Cássia. No processo, ele sustenta que teria direito ao usufruto vitalício do imóvel, questionando ainda a forma como as filhas passaram a ocupar o bem.

No processo, o ator afirma que não conseguiu reaver o apartamento e diz enfrentar dificuldades financeiras desde que deixou a TV, vivendo apenas da aposentadoria. Ele também alega falta de apoio das filhas, como em questões médicas. Na ação, além de pedir o direito de utilizar o imóvel, ele solicita indenização pelo período em que as filhas estariam fazendo uso do espaço.

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