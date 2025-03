Saiba quem são e o que fazem os três filhos da cantora Elis Regina

A- A+

Elis Regina, que completaria 80 anos nesta segunda-feira (17), teve três filhos. Todos atuam no meio artístico.

O mais velho, João Marcelo Bôscoli, filho dela e do compositor Ronaldo Bôscoli (1928-1994), é produtor musical e coordena os vários projetos em torno da memória de sua mãe.

Fruto do segundo casamento de Elis, com Cesar Camargo Mariano, Pedro Mariano e Maria Rita são cantores. Quando Elis morreu, em 1982, todos eram crianças: João tinha 11 anos, Pedro, 6 e Maria Rita, 4.

João Marcello Bôscoli

João Marcelo Bôscoli, filho mais velho de Elis Regina, nasceu em junho de 1970. É fruto do relacionamento que a cantora teve com o compositor Ronaldo Bôscoli — eles se casaram em dezembro de 1967 e ficaram juntos até 1972.

João seguiu os passos da família e também trabalha com música: é empresário, sendo um dos fundadores da gravadora Trama, produtor musical e cuida de projetos relacionados à memória da mãe.

Em 2019, João lançou o livro "Elis & Eu: 11 anos, 6 meses e 19 dias", livro de memórias sobre as experiências que teve ao lado da mãe durante os primeiros anos de vida, lançado pela editora Planeta.

Entre 2010 e 2014, João teve um relacionamento com a apresentadora Eliana, com quem teve seu primeiro filho, Arthur Michaelichen Bezerra Bôscoli, nascido em 2011.

Ele também teve outro filho, André D'Agostini Bôscoli, nascido em 2016, fruto de seu relacionamento com Juliana D'Agostini.

Pedro Mariano

Nascido em 1975, Pedro Mariano foi o primeiro filho de Elis Regina com o pianista Cesar Camargo Mariano, que participou de seus shows e discos durante boa parte dos anos 1970.

Já aos 12 anos de idade, Pedro cantava e participava de festivais. Alguns anos mais tarde, fez parte da banda Confraria, que deixou para trás em 1994, quando decidiu seguir carreira solo.

Foi em 1997 que ele lançou o primeiro CD, intitulado "Pedro Camargo Mariano", que foi produzido por seu irmão mais velho, João Marcello.

Depois, ele trabalhou em mais álbuns, como "Voz no ouvido" (2000), que recebeu indicação ao Grammy Latino 2001 como melhor disco pop contemporâneo brasileiro, "Intuição" (2002), "Piano & voz" (2003), "Pedro Mariano" (2005), entre outros.

Em 2022, em um movimento de retomar a carreia após a pandemia, ele lançou o álbum "Novo capítulo", produzido por Dudu Borges, em cima do qual realizou uma nova turnê.

Pedro é casado com a empresária Patricia Fano. Os dois são pais de Rafaela, nascida em 2006

Maria Rita

Maria Rita é caçula entre os filhos de Elis Regina. Nacida em setembro de 1977, tinha quatro anos e meio quando perdeu a mãe.

Após a morte de Elis, Maria Rita passou a morar com o pai, Cesar Camargo Mariano, que havia se separado da cantora em 1981.

Acompanhando o pianista, viveu parte dos anos 1990 nos Estados Unidos e depois retornou ao Brasil. Ela conta que só aí, aos 20 anos, passou a considerar a carreira de cantora.

Sua estreia profissional foi aos 24 anos e seu primeiro álbum foi lançado em 2003.

Intitulado “Maria Rita”, o disco contava com faixas até hoje eternizadas na voz da cantora, como "Cara valente", uma composição de Marcelo Camelo, e "Encontros e despedidas", tema de abertura da novela "Senhora do Destino".

O disco de estreia chegou a vender mais de um milhão de cópias, recebendo elogios do público e crítica especializada na época.

Após lançar "Segundo" (2005), Maria Rita passou a gravar a privilegiar o samba em seu repértório, com álbuns como "Samba meu" (2007), "Elo" (2011), "Coração a batucar" (2012), "O Samba em Mim (2016).

Maria Rita já ganhou 8 Grammys Latinos e participou de grandes festivais como o Rock In Rio. Seu trabalho mais recente é o single "Você me venceu" (2023), em parceria com Marquinhos Sensação.

Naquele mesmo ano, ela surgiu ao lado da mãe, recriada por IA, em uma campanha publicitária da Volwswagen que gerou polêmica.

No comercial, elas faziam o dueto de "Como nossos pais", composta por Belchior. Ela já havia registrado vários clássicos da mãe no álbum duplo ao vivo "Redescobrir", de 2012.

Maria Rita é mãe de Antonio, nascido em 2004, fruto de seu relacionamento com o diretor de televisão Marcus Baldini, e de Alice, nascido em 2012, filha dela e do guitarrista Davi Moraes, filho do cantor e compositor Moares Moreira.

Veja também