A- A+

Barbie Saiba quem são os artistas da trilha sonora do filme "Barbie", que estreia no dia 20 de julho O filme mais aguardado de 2023 tem um elenco com alguns dos principais nomes da música internacional

Leia também

• "Barbie": universo cor-de-rosa da boneca invade lojas e restaurantes às vésperas da estreia do filme

• Burger King lança edição especial inspirada na boneca Barbie; confira os lanches

Quase não se fala em outra coisa - no mundo todo - que não seja o filme "Barbie", com estreia macada para o próximo dia 20 de julho.

Dirigido por Greta Gerwig, indicada ao Oscar por "Lady Bird" e "Adoráveis Mulheres", e com roteiro de Noah Baumbach, o longa é estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling.

A produção da Warner Bros Pictures também dará origem a um álbum de hits assinado por grandes nomes da música de vários gêneros.

O "Barbie The Album", previsto para ser lançado em 21 de julho, terá ningué menos que: Dua Lipa, Nicki Minaj, Billie Eilish, Sam Smith e Karol G.

A primeira música da trilha sonora a vir a público foi a animada “Dance the Night”, de Dua Lipa. Música tema do longa, as rappers Nicki Minaj e Ice Spice repaginaram o clássico “Barbie Girl” na parceria “Barbie World”, que tem seu clipe ambientado no universo do filme.

Outros nomes como Ava Max, Charli XCX, Dominic Fike, Fifty Fifty, Gayle, HAIM, Ice Spice, Kali, Khalid, Lizzo, PinkPantheress, Tame Impala e The Kid LAROI também marcam presença com suas músicas no filme.

Veja também

Entrevista Xuxa Meneghel debruça sobre a própria trajetória em documentário inédito; veja entrevista