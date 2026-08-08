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FAMOSOS Saiba quem são os famosos que vão celebrar primeiro Dia dos Pais neste ano Novos papais vivem experiência da paternidade com a chegada dos filhos, entre descobertas, desafios e carinho

O primeiro Dia dos Pais é uma data ainda mais especial para aqueles que celebram a ocasião pela primeira vez, ao lado de seus pequenos.



Neste ano, vários famosos vivem a experiência da paternidade com a chegada dos filhos, entre descobertas, novos desafios e momentos de carinho em família.







Thiaguinho, Klebber Toledo, Nattan, Lucas Rangel, Lucas Bley, Thiago Nigro e Juca Diniz estão entre os papais que comemoram a data de um jeito inédito.

Confira a seguir:

Thiaguinho

Thiaguinho vive o Dia dos Pais pela primeira vez com o pequeno Bento, da união com Carol Peixinho — Foto: Reprodução/Instagram



A chegada de Bento marcou um momento especial na vida do pagodeiro. Pai pela primeira vez ao lado de Carol Peixinho, o cantor tem celebrado a família: “A nossa casa vive em clima de festa: tem riso solto, tem abraço apertado, tem descobertas, tem gratidão”.

Klebber Toledo

Camila Queiroz e Klebber Toledo com a primeira filha, Clara — Foto: Reprodução Instagram



Ao lado de Camila Queiroz, o artista também entrou para o time dos papais. O nascimento de Clara trouxe uma nova dinâmica para a rotina do casal, que agora aproveita os primeiros momentos ao lado da filha e a experiência de formar uma família.

Nattan

Zuza, filha de Rafa e Nattan — Foto: Reprodução/Instagram



Com Rafa Kalimann, o cantor de forró passou a conciliar a agenda de apresentações pelo país com uma novidade que mudou sua rotina: a paternidade de Zuza. Cantando e se divertindo com a pequena, o artista tem mostrado aos seguidores alguns dos momentos dessa nova fase: “O maior amor que se pode ter”.

Lucas Rangel e Lucas Bley

Lucas Rangel, Lucas Bley e a pequena Mia — Foto: Reprodução/Instagram



Os influencers viram a família crescer com a chegada de Mia, nascida por meio de barriga solidária. O casal tem dividido nas redes sociais detalhes da nova rotina e dos cuidados com a pequena, celebrando a realização de um de seus sonhos.

Thiago Nigro

Primo Rico, Maíra Cardi e a sua filha Noah — Foto: Reprodução



Conhecido como o Primo Rico, o coach também vive uma nova etapa ao lado de Maíra Cardi. Com o nascimento de Eloáh, o empresário passou a compartilhar parte da experiência de ser pai e dos desafios de conciliar a vida familiar com a rotina profissional.

Juca Diniz

Juca Diniz vive o Dia dos Pais pela primeira vez com o pequeno Palo, da união com Mariana Rios — Foto: Reprodução/Instagram



Ao lado de Mariana Rios, o economista vive a emoção da paternidade com Palo. Discreto e dedicado à família, ele celebra a realização do sonho: “Você ama um colinho, e minha maior alegria nos últimos dois meses tem sido te presentear com o meu”, disse o casal em uma publicação conjunta.

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