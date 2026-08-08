Saiba quem são os famosos que vão celebrar primeiro Dia dos Pais neste ano
Novos papais vivem experiência da paternidade com a chegada dos filhos, entre descobertas, desafios e carinho
O primeiro Dia dos Pais é uma data ainda mais especial para aqueles que celebram a ocasião pela primeira vez, ao lado de seus pequenos.
Neste ano, vários famosos vivem a experiência da paternidade com a chegada dos filhos, entre descobertas, novos desafios e momentos de carinho em família.
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Thiaguinho, Klebber Toledo, Nattan, Lucas Rangel, Lucas Bley, Thiago Nigro e Juca Diniz estão entre os papais que comemoram a data de um jeito inédito.
Confira a seguir:
Thiaguinho
A chegada de Bento marcou um momento especial na vida do pagodeiro. Pai pela primeira vez ao lado de Carol Peixinho, o cantor tem celebrado a família: “A nossa casa vive em clima de festa: tem riso solto, tem abraço apertado, tem descobertas, tem gratidão”.
Klebber Toledo
Ao lado de Camila Queiroz, o artista também entrou para o time dos papais. O nascimento de Clara trouxe uma nova dinâmica para a rotina do casal, que agora aproveita os primeiros momentos ao lado da filha e a experiência de formar uma família.
Nattan
Com Rafa Kalimann, o cantor de forró passou a conciliar a agenda de apresentações pelo país com uma novidade que mudou sua rotina: a paternidade de Zuza. Cantando e se divertindo com a pequena, o artista tem mostrado aos seguidores alguns dos momentos dessa nova fase: “O maior amor que se pode ter”.
Lucas Rangel e Lucas Bley
Os influencers viram a família crescer com a chegada de Mia, nascida por meio de barriga solidária. O casal tem dividido nas redes sociais detalhes da nova rotina e dos cuidados com a pequena, celebrando a realização de um de seus sonhos.
Thiago Nigro
Conhecido como o Primo Rico, o coach também vive uma nova etapa ao lado de Maíra Cardi. Com o nascimento de Eloáh, o empresário passou a compartilhar parte da experiência de ser pai e dos desafios de conciliar a vida familiar com a rotina profissional.
Juca Diniz
Ao lado de Mariana Rios, o economista vive a emoção da paternidade com Palo. Discreto e dedicado à família, ele celebra a realização do sonho: “Você ama um colinho, e minha maior alegria nos últimos dois meses tem sido te presentear com o meu”, disse o casal em uma publicação conjunta.