PRÉVIA Saiba tudo sobre a prévia de Carnaval "Num Pare Não", com o cantor Geraldinho Lins Artista pernambucano promove a segunda edição do seu bloco de Carnaval, exaltando os ritmos da cultura popular

É na expectativa para a volta do Carnaval, que o artista pernambucano Geraldinho Lins anuncia a segunda edição do seu bloco “Num Pare Não”. A festa será no dia 4 de fevereiro, a partir das 15h, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), localizada no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife.

Quem abre a programação é o grupo “Samba Mais”, conhecido por interpretar músicas que são tendência. Em seguida, por volta das 17h, é a vez de Geraldinho subir ao palco, entoando a cultura pernambucana, com destaque, claro, para o frevo. Serão três horas de show com muito frevo de rua, coco de roda, frevo de bloco, caboclinhos e várias versões de músicas de sucesso. Para completar, três atrações surpresas prometem agitar o salão.



Um retorno esperado



“Completo 33 anos de carreira e, todo ano, essa adesão do público. Por isso, uma grande emoção. Mais ainda, com esse retorno do Carnaval, que me faz sentir como se estivesse subindo ao palco pela primeira vez”, diz o cantor, que começou esse projeto com o apoio da esposa Luciana Lins.

“Já são 22 anos de Galo da Madrugada, e eu sempre fazia um ensaio com amigos. Até que Luciana disse: ‘bora convidar mais gente e abrir para as pessoas?’”, lembra. “Num Pare Não” é uma letra de música e jargão conhecido do artista. A primeira edição da festa com este título aconteceu antes da pandemia. De cara, um sucesso. “Tivemos a participação surpresa de Almir Rouche. Que nem anunciamos anteriormente. Ele já entrou fazendo festa no palco”, detalha.

O convite é para que todos entrem fantasiados. É possível comprar o ingresso individual por R$ 250 e mesa (para 4 pessoas), por R$ 1.200. Os valores dão direito ao serviço completo de open bar e open food - incluindo comidinhas de boteco.

Serviço:

Quando: 4 de fevereiro, a partir das 15h

Local: Av. Dr. Malaquias, 204, Graças (AABB)

Ingressos individuais: R$250. Mesas (4 pessoas): R$1.200

Vendas pelo Sympla

