Saiba tudo sobre os seis shows de Bruno Mars em São Paulo

Bruno Mars embarca em uma maratona de 14 shows no Brasil a partir desta sexta-feira, 4. O astro havaiano, que veio ao País em setembro do ano passado para duas apresentações no festival The Town, passará um mês se apresentando com sua banda, Hooligans, em cinco cidades brasileiras.

Mars deu um gostinho do que preparou para essa turnê na terça-feira, dia 1º, em uma apresentação beneficente para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, realizada no Tokio Marine Hall, em São Paulo. Ele cantou hits para mais de duas mil pessoas, arrecadando R$ 1 milhão.

Em São Paulo, serão seis apresentações, nos dias 4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro, no Estádio do Morumbi, agora chamado MorumBIS. Confira abaixo tudo sobre os shows na capital paulista:

Ingressos para Bruno Mars em São Paulo

Ainda há ingressos disponíveis para assistir ao espetáculo em alguns setores do estádio, com preços que variam de R$ 390 a R$ 1.500:

- Sexta-feira, 4: Ingressos disponíveis para os setores da Pista, Pista Premium e Cadeira Superior;

- Sábado, 5: Ingressos remanescentes apenas para Pista Premium;

- Dias 8, 9, 12 e 13: Ingressos remanescentes para Pista Premium e Cadeira Superior.

A compra pode ser realizada online, no site da Ticketmaster, ou nas bilheterias oficiais, localizadas no Shopping Ibirapuera (Av Ibirapuera, 3103, Indianópolis, no Piso: Jurupis) e no próprio Estádio Morumbis (Portão 2 e Portão 15, funcionamento um dia antes ou no dia do show).

A classificação é de 14 anos. A entrada de menores, de 6 a 13 anos, é permitida apenas com acompanhamento dos pais ou responsáveis legais.

Horário (válido para todos os shows em SP)

- Abertura dos portões: 16h

- Horário do show: 21h

Estacionamentos próximos ao Estádio Morumbis

Estádio Morumbis: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi

Os estacionamentos oficiais do estádio, localizados na Praça Roberto Gomes Pedrosa e nos Portões 5 e 6 (Av. Jules Rimet, 408), não realizam reserva antecipada. A capacidade estimada é de 50 veículos em cada um dos três espaços.

Há ainda outras opções de estacionamento na região, com a lista completa divulgada no site do estádio. É recomendado verificar com antecedência as possibilidades de reserva de vaga, já que o movimento previsto na região é alto.

A Estapar reservou 530 vagas para carros e motos na garagem do Butantã Shopping, a 1.700 metros do Morumbis. Os preços variam em torno de R$ 150.

Bruno Mars fará shows em outras cidades do Brasil:

- No Rio de Janeiro, em 16, 19 e 20 de outubro, no Estádio Nilton Santos;

- Em Brasília, em 26 e 27 de outubro, na Arena Mané Garrincha;

- Em Curitiba, em 31 de outubro e 1º de novembro, no Estádio Couto Pereira;

- Em Belo Horizonte, no dia 5 de novembro, no Estádio Mineirão.

