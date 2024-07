A- A+

STREAMING Saiba tudo sobre ''Pedaço de mim'', a série brasileira mais vista no ranking mundial da Netflix A produção tem mostrado o potencial das séries brasileiras no cenário internacional, desde seu lançamento

A Netflix revelou na terça-feira, 16 de julho, que ''Pedaço de Mim'' ocupa o primeiro lugar no top 10 global de séries de língua não inglesa na plataforma. Desde seu lançamento em 5 de julho, a produção tem mostrado o potencial das séries brasileiras no cenário internacional, o que influenciou a sinalização positiva da plataforma para investir ainda mais em produções nacionais.

E se você ainda não assistiu, ou está acompanhando e quer saber mais, o Estadão compilou as principais informações e notícias sobre a "novela" da Netflix.

Brasil em evidência

A notícia que a série não só lidera o ranking global como também se destaca em diversos países, mostra o potencial das produções brasileiras que levam em sua construção características bastante verde e amarelas. Pedaço de Mim conquistou o primeiro lugar em países como Argentina, Bolívia, Equador, México e Paraguai. Além disso, alcançou a segunda posição na Itália e em Portugal e a terceira na França.

Uma novela, série ou minissérie?

Inicialmente apresentada como a primeira novela da Netflix, Pedaço de Mim foi adaptada para uma minissérie com 17 episódios. Mesmo com a mudança de formato, a série mantém elementos tradicionais das telenovelas, como tramas que se desenvolvem e se concluem em episódios individuais, dramas intensas e surpresas em cada episódio. Criada por Angela Chaves e dirigida por Maurício Farias, a produção combina o ritmo das novelas e o desenvolvimento das séries contemporâneas.

Um enredo bastante novelesco

A trama é um verdadeiro melodrama familiar, clássico das programações de folhetim. Liana (Juliana Paes) é uma terapeuta ocupacional que descobre estar grávida de gêmeos, mas sua gestação é um caso raro de superfecundação, em que os gêmeos têm pais diferentes: seu marido o advogado Tomás (Vladimir Brichta) e Oscar (Felipe Abib), irmão de sua melhor amiga, que a violentou. Em paralelo a isso, seu casamento está em crise, e o casal vem de um histórico de dois abortos espontâneos.

Paloma Duarte, dá vida à médica Sílvia, irmã de Tomás e obstetra de Liana, que por sua vez vive um drama particular. Silvia é mãe do Inácio (Vitor Valle), que possui uma doença degenerativa que está o deixando cego, e por conta das demandas de ser uma mãe ativa deixa de lado sua vida pessoal, terceirizado sua relação com Vicente (João Vitti), um ex-colega de faculdade que é apaixonado por ela e quer viver essa romance.

Destaques na atuação

Um dos destaques do elenco é Vitor Valle, que aos 17 anos interpreta o filho de Silvia, um adolescente com uma doença degenerativa visual chamada retinose pigmentar. Sua performance tem sido amplamente elogiada, já que interpretar uma pessoa com deficiência visual tem desafios bem específicos, que têm sido driblados com maestria pelo jovem, ao avaliar o resultado das cenas.

Críticas e controvérsias

Apesar do sucesso, Pedaço de Mim não escapou das polêmicas. O Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ) denunciou a Netflix e a produtora A Fábrica por irregularidades na produção, incluindo a utilização de atores sem registro profissional e contratos não visados, em desacordo com a lei 6533/78. A reportagem tentou contato com a Netflix, mas não obteve retorno; o canal segue aberto.

Além disso, a caracterização dos personagens não passou ilesa e foi alvo de críticas, com espectadores apontando a falta de envelhecimento visível dos personagens após uma passagem de tempo de 18 anos.

Ainda sim, Pedaço de Mim já construiu um legado, se destacando não apenas pelo enredo e atuações, mas também pelas discussões sobre produção audiovisual no Brasil. A série marca as produções brasileiras, mostrando que dramas nacionais podem conquistar um público global e competir de igual para igual com outras grandes produções internacionais.

