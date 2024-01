Governo de PE divulga resultado final para o Ciclo Carnavalesco 2024; saiba mais

A- A+

Foi divulgado, nesta quinta (4), o resultado final do Edital de Convocatória do Ciclo Carnavalesco 2024 do Governo de Pernambuco, que trouxe novidades na seleção das atrações do Carnaval de 2024, que é uma parceria entre as secretarias estaduais de Cultura (Secult-PE) e de Turismo e Lazer (Setur-PE), a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e a Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur).



Confira AQUI as atrações habilitadas no resultado final.

A Convocatória do Ciclo Carnavalesco teve ao todo 1.505 inscrições validadas, das quais 975 (64,78%) propostas foram habilitadas, 493 (32,76%) inabilitadas e 37 (2,46%) desclassificadas. Em 2024, o edital trouxe novidades para o regulamento, atendendo às necessidades dos fazedores de cultura, em relação a representação e inclusão da categoria.

Foi ampliado o limite de apresentações, para até seis, de artistas e grupos de cultura popular de tradição carnavalesca.

Além disso, houve a inclusão de cotas para contratação mínima de 3% de artistas com deficiência, o mesmo percentual para artistas pertencentes às comunidades quilombolas, e mais 3% para política afirmativa de identidade de gênero.

Vale ressaltar que se o grupo artístico for composto em sua maioria por pessoas representadas pela ação afirmativa, a contração mínima de 3% deve ser aplicada.



Contratações

O Governo do Estado também informou que nesta sexta (5) já começam as contratações para o Carnaval de 2024. A gerente de Produção e Ações Culturais da Fundarpe, Carla Pereira, comenta as expectativas para a festa.

"Vamos ter um Carnaval ainda maior, mais inclusivo, mais democrático, com a participação de muito mais brincantes do que temos historicamente. O Carnaval de Pernambuco não se explica. Se vive.''

