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TELEVISÃO Salão de beleza vira palco para debates sobre o universo feminino em nova série da TV Brasil Produção estrelada por Heloisa Périssé mistura ficção, entrevistas e humor para discutir temas como empreendedorismo, sexualidade, relações afetivas e violência de gênero

A partir desta sexta (26), a TV Brasil passa a exibir “Afiadas”, série produzida pela O2 Filmes que utiliza o cotidiano de um salão de beleza como ponto de partida para discutir questões centrais da vida das mulheres brasileiras.

Com oito episódios, a atração vai ao ar às 23h e também ficará disponível nas plataformas digitais da emissora e da produtora.

Na trama, Heloisa Périssé interpreta Márcia, proprietária de um salão localizado em Brasília. Ao lado das funcionárias Adrielly (Pretha Sousa), Jéssica (Verônica Debom) e Samantha (Carol Portes), a personagem acompanha as histórias, conflitos e experiências compartilhadas pelas clientes.

Em cada capítulo, uma convidada participa de conversas informais que abordam diferentes aspectos da realidade feminina contemporânea.

A série reúne mulheres que ocupam espaços de destaque em áreas como cultura, economia e liderança institucional.

Entre os assuntos explorados estão empreendedorismo, trabalho de cuidado, relacionamentos, sexualidade, misoginia nas plataformas digitais e questões ambientais.

Para o diretor Paulinho Caruso, a participação masculina na equipe esteve ligada ao fortalecimento de uma iniciativa relevante para toda a sociedade.

“Acredito que não só a minha função nesse projeto, mas também de todos os outros homens envolvidos é ajudar a colocar de pé um projeto necessário, cheio de pautas importantes não só para as mulheres, mas para a sociedade como um todo”, afirma.

As gravações foram realizadas em diferentes pontos de Brasília, incluindo Ceilândia, a região central da cidade, o Congresso Nacional e o Ministério da Justiça, além dos estúdios da O2 Filmes, em Cotia, no interior paulista.

Os roteiros foram desenvolvidos por Bárbara Duvivier, Raul Chequer e Verônica Debom, com colaboração de Gustavo Vilela, Mariah Schwartz, Clara Anástacia e Dora de Assis.

Responsável por um dos textos da série, Bárbara Duvivier destaca o caráter híbrido da produção.

“Foi um desafio e um privilégio trabalhar com uma equipe tão talentosa e dedicada e trazer temas tão atuais e importantes sempre com o viés do humor. Tivemos muita liberdade e ao mesmo tempo um grande respaldo de uma equipe de pesquisa competente e qualificada, além de um diálogo sempre atento e respeitoso com as produtoras Mayra Cotta e Flávia Zanini e o diretor Paulo Caruso. Unir ficção, entrevistas reais, debates políticos e humor através do olhar feminino resultou numa obra que não se parece com nada que tinha visto antes”, diz.

Heloisa Périssé ressalta que a série busca tratar temas complexos sem abrir mão do entretenimento. “Eu fiquei muito feliz de receber esse convite da Mayra Cotta e da Verônica DeBom, que são uma das roteiristas e criadoras do projeto, porque a série fala sobre assuntos afiados.

A Márcia é a dona de um salão de unhas de gel e que cuida de mulheres com assuntos concernentes ao mundo feminino e assuntos sérios e importantes, que causam curiosidade. Mas mesmo com toda essa profundidade, é regada de muito humor”, comenta a atriz.

A intérprete acredita que a combinação entre informação e leveza é um dos diferenciais da produção. “Você vai ouvir falar sobre aquilo que você quer saber de uma forma objetiva, leve e que responde a questões que, às vezes, não são claras.

As convidadas são maravilhosas, o elenco é incrível, além da direção e da produção, eu amei participar de Afiadas e estou muito feliz com a estreia. Estou louca para ver esse resultado final”, completa.

Viabilizada por meio de incentivos ao audiovisual, a série recebeu apoio das empresas Petrobras e Cateno. A produção também incorporou ações voltadas à sustentabilidade e à formação profissional no setor audiovisual, além de estabelecer uma parceria com o YouTube para ampliar a divulgação de um guia de combate à violência de gênero elaborado pela organização Redes Cordiais.

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