MUSEU DA CIDADE DO RECIFE Salão de Fotografia do Recife abre ao público neste sábado (31), no Forte das Cinco Pontas Dos 15 fotógrafos selecionados para a mostra, quatro receberão prêmios em dinheiro

O Museu da Cidade do Recife - no Forte das Cinco Pontas - recebe, neste sábado (31), a partir das 10h, o Salão de Fotografia do Recife. A mostra coletiva reúne imagens selecionadas por meio de chamada pública.

A exposição segue até o dia 6 de julho. Na abertura, a programação inclui visita mediada pelo curador e o aguardado anúncio das premiações dos participantes do salão.

Para o Salão, foram selecionados 15 fotógrafos. Deste total, quatro receberão prêmios em dinheiro, em uma iniciativa viabilizada pelo Sistema de Incentivo à Cultura da Prefeitura do Recife.



Na programação do Salão, também está prevista a realização de oficinas gratuitas. As inscrições podem ser feitas na bio do perfil @salaodefotografiarec.

A primeira oficina será “Mediação e Leitura de Imagens Fotográficas”, que ocorre nesta sexta-feira (30), das 10h às 13h. A atividade é voltada para educadores que atuam em equipamentos culturais e escolas, estudantes de pedagogia e licenciaturas.

Depois, no dia 10 de junho, das 14h às 17h, será realizada a oficina de “Mobgrafia”. Os participantes poderão explorar as técnicas de fotografia mobile, aprendendo sobre captação e edição de imagens com smartphones.

Serviço:

Salão de Fotografia do Recife

Quando: abertura neste sábado (31), das 10h às 12h; visitação até 6 de julho, de quarta a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados e domingos, das 10h às 16h

Onde: Museu da Cidade do Recife (Forte das Cinco Pontas, s/n, Bairro de São José)

Instagram: @salaodefotografiarec



