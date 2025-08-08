A- A+

DESENHO Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco recebe inscrições até este domingo (10) A quarta edição do evento terá exposição aberta em dezembro, na Caixa Cultural

Estão abertas as inscrições para o IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco (SIHG). Artistas interessados em participar têm até este domingo (10) submeter suas obras digitalmente, exclusivamente pelo site do evento.

O anúncio dos vencedores ocorre no dia 9 de dezembro, durante a abertura da exposição. Os trabalhos poderão ser vistos até 1º de fevereiro de 2026, na Caixa Cultural Recife. O evento é organizado pelo cartunista Samuca Andrade

Além de troféus e certificados, o evento distribui R$ 30 mil em prêmios. A premiação fica em R$ 7 mil para os primeiros lugares e R$ 3 mil para os segundos colocados em cada categoria.



Nesta edição, o SIHG aborda o tema “Planeta de Todos”, chamando atenção para questões ambientais urgentes através do humor gráfico. As categorias incluem Cartum e Quadrinhos, ambos sob o tema principal, e Caricatura, com o subtema “Ambientalistas”, que homenageia personalidades que se dedicam à defesa do meio ambiente.



*Com informações da assessoria de imprensa

