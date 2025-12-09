A- A+

QUADRINHOS Caixa Cultural abre o IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco a partir desta terça (9) Durante a cerimônia de abertura, evento anuncia os vencedores e menções honrosas desta edição

A abertura do IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco (SIHG-PE) ocorre nesta terça-feira (9), às 19h. A mostra, que apresenta os trabalhos premiados nesta edição do concurso, pode ser visitada até o dia 1º de fevereiro, na Caixa Cultural Recife.

Os vencedores e menções honrosas serão anunciados durante a cerimônia de abertura, com a presença de Samuca Andrade, cartunista e curador da exposição. O IV SIHG-PE, que tem como tema “Planeta de Todos”, recebeu mais de 970 inscrições, enviadas por 480 artistas de 44 países.

A pertinência ao tema foi um dos critérios que norteou a seleção, além da criatividade e originalidade dos trabalhos. O júri local escolheu 120 obras, representando 21 países. A maior parte dos aprovados é do Brasil (55), seguido por Espanha e Turquia (8 cada), Irã e Sérvia (5 cada).



Na etapa final, o grupo de avaliadores é formado pelos artistas Ana Luiza Koehler, Juan Francisco Miranda, Bennê Oliveira, Lute, JBosco e Omar Zevallos. Eles também terão obras exibidas na exposição, dialogando com os trabalhos selecionados.

O concurso abrange três categorias: cartum, caricatura e quadrinhos. Pessoas que atuam ou atuaram na defesa do meio ambiente foram homenageados na categoria caricatura, incluindo nomes como Chico Mendes, Ailton Krenak e Greta Thunberg.

A programação do SIHG-PE conta ainda com outras atividades gratuitas, além da exposição. Visitas guiadas, sessões de caricaturas ao vivo e venda de publicações autorais marcam o período.

Serviço:

IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco

Quando: Abertura nesta terça-feira (9), às 19h

Visitação: Até 1º de fevereiro; de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Informações: Site Caixa Cultural Recife | @caixaculturalrecife (Instagram)



*Com informações da assessoria de imprensa.

