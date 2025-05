A- A+

CINEMA Salas do Cinema da Fundação passam a funcionar também às segundas-feiras e com horário ampliado A mudança ocorre nas unidades Derby e Museu, compensando o fechamento temporário da sala Porto

O Cinema da Fundação anunciou a ampliação da programação das salas Derby e Museu. A partir de maio, elas passam a funcionar também às segundas-feiras e com horário estendido nas sextas-feiras e sábados.

A mudança na grade ocorre devido ao fechamento temporário, por cerca de dois meses, da sala Porto, localizada no Bairro do Recife. O espaço passará por obras de manutenção no telhado do edifício e instalação de um sistema de segurança contra incêndio com sprinklers.

“Vamos agregar a equipe do Porto ao Derby e ao Museu, além de oferecer sessões extras nas sextas e no sábado, de modo que teremos quatro ou cinco exibições nesses dias, conforme a duração dos filmes em cartaz”, explica Luiz Joaquim, coordenador do Cinema da Fundação.

Ainda de acordo com o coordenador, outras novidades serão reveladas a partir de junho. A programação completa e atualizada das salas da Fundaj está disponível nos canais oficiais e redes sociais do Cinema da Fundação e da Fundação Joaquim Nabuco.

