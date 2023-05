Salman Rushdie reaparece em público em Nova York nove meses após atentado

A- A+

O escritor britânico Salman Rushdie reapareceu em público na noite de quinta-feira pela primeira vez desde que sofreu um ataque a faca que quase lhe custou a vida em agosto passado, durante uma gala em Nova York para uma organização que defende a liberdade de expressão.

O celebrado romancista de origem indiana, naturalizado americano e radicado em Nova York, recebeu um prêmio honorário da organização de defesa da liberdade de expressão e literatura PEN América, da qual foi presidente.

O intelectual de 75 anos, cujos óculos apresentavam uma lente preta sobre o olho direito, foi fotografado no tapete vermelho da gala do Museu de História Natural de Manhattan.

A sua presença não foi anunciada e dirigiu algumas palavras aos 700 convidados. A PEN America nunca foi tão "importante" como agora, disse Rushdie, citado em comunicado da organização.

"O terrorismo não deve nos aterrorizar. A violência não deve nos deter. A luta continua", proclamou em inglês, francês e espanhol.





Em 12 de agosto, Rushdie participou de uma conferência literária em Chautauqua, uma pequena cidade bucólica e cultural no noroeste do estado de Nova York.

Enquanto ele falava, um jovem americano de origem libanesa, suspeito de simpatizar com os xiitas do Irã, avançou contra ele armado com uma faca e o esfaqueou cerca de 10 vezes.

No ataque, Rushdie perdeu a visão de um olho e o uso de uma das mãos.

Espectadores e guardas controlaram o agressor, que foi imediatamente detido. Autor está preso desde então aguardando julgamento.

