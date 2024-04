Salman Rushdie relembra atentado em primeira entrevista à televisão

A- A+

O escritor Salman Rushdie descreveu, em sua primeira entrevista a um canal de TV desde o atentado que sofreu em 2022, como foi o ataque. Em agosto daquele ano, Hadi Matar esfaqueou cerca de 10 vezes o autor de Versos Satânicos no palco do Chautauqua Institution, uma comunidade de artes de verão em Nova York.

— Então é você. Aqui você está. Parecia que algo saía de um passado distante e tentava me arrastar de volta no tempo, se você quiser, de volta para aquele passado distante, a fim de me matar — disse o escritor indo-britânico ao canal CBS — Confesso que às vezes imaginei meu assassino surgindo em algum fórum público ou outro e vindo atrás de mim exatamente dessa maneira. Então, meu primeiro pensamento quando vi essa forma assassina correndo em minha direção foi: 'Então é você'.

O ataque foi cometido por um jovem americano de origem libanesa, suspeito de simpatizar com os xiitas do Irã. Rushdie foi socorrido e levado para o hospital, onde passou cerca de seis semanas. O escritor perdeu a visão de um olho:

— Um dos cirurgiões que salvou minha vida me disse: 'Você teve muito azar e depois teve muita sorte’. Eu disse: ‘Qual é a parte da sorte?’ e ele disse ‘Bem, a parte da sorte é que o homem que atacou você não tinha ideia de como matar um homem com uma faca’.

O escritor viveu grande parte de sua vida sob ameaça de violência. Após a publicação do romance "Os versos satânicos" — que inclui uma narrativa fictícia sobre a vida do Profeta Maomé — o líder supremo do Irã, aiatolá Ruhollah Khomeini, emitiu uma fatwa (similar a um decreto) em 1989 pedindo a morte de Rushdie. Na ocasião, oferecia uma recompensa de US$ 2,5 milhões pela cabeça dele.

