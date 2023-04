A- A+

Teatro "SALTO": grupo Bote de Teatro volta a encenar espetáculo no Recife Em circulação nacional desde o ano passado, peça realiza sessões no Teatro Marco Camarotti

O espetáculo “SALTO”, do grupo pernambucano Bote de Teatro, volta a ser encenado no Recife. As apresentações ocorrem no Teatro Marco Camarotti (Sesc Santo Amaro), com quatro sessões, sempre às 20h: nesta terça-feira (11), na quarta (12), e nos dias 29 e 30 de abril.

Inês Maia, Una Martins, Daniel Barros, Cardo Ferraz e Pedro Toscano integram o elenco da montagem, além da DJ Nadejda Maciel, responsável por operar ao vivo a trilha sonora. O coletivo recifense iniciou uma circulação nacional da peça no ano passado, com apoio do Funcultura.

A produção é uma adaptação do clássico "Os Músicos de Bremen", obra dos Irmãos Grimm musicada por Bardotti e Bacalov, que também inspirou a montagem teatral "Os Saltimbancos", de Chico Buarque, nos anos 1970.



Serviço:

Espetáculo “SALTO”

Nesta terça-feira (11), quarta (12), 29 e 30 de abril, às 20h

No Teatro Marco Camarotti (Sesc Santo Amaro, bairro de Santo Amaro

Ingressos: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30, à venda pelo Sympla; gratuito para pessoas trans (via @botedeteatro) e para residentes do bairro de Santo Amaro (mediante a apresentação do comprovante de residência na bilheteria)



