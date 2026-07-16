A- A+

ATOR Sam Neill morreu de pneumonia após vencer câncer, diz empresário Astro de Jurassic Park morreu aos 78 anos na Austrália; família fará cerimônia privada na Nova Zelândia e pediu doações em vez de flores

O ator neozelandês Sam Neill, astro da franquia Jurassic Park, morreu em decorrência de uma pneumonia, informou seu empresário, Philip Grenz, ao site TMZ nesta quarta-feira (15). O artista faleceu nesta segunda-feira (13), aos 78 anos, em um hospital de Sydney, na Austrália. Inicialmente, sua morte havia sido descrita pela família como "repentina e inesperada".

Segundo Grenz, Neill enfrentou nos últimos anos um linfoma e conseguiu alcançar a remissão da doença após ser submetido à terapia CAR-T, tratamento que modifica células do sistema imunológico para combater o câncer. Antes de adoecer, o ator havia retomado a rotina de trabalho e gravado quatro projetos consecutivos, todos com lançamento previsto para os próximos meses.

Cerimônia será reservada à família

De acordo com o empresário, um serviço privado será realizado na fazenda de Sam Neill, na Nova Zelândia, apenas para familiares e amigos próximos. Não haverá cerimônia pública ou celebração aberta em homenagem ao ator, decisão que, segundo Grenz, respeita um desejo do próprio artista, que nunca gostou de grande exposição.

A família também pediu que admiradores substituam o envio de flores por doações a instituições apoiadas por Neill, entre elas a Fundação do Hospital Dunstan, a Fundação Snowdome e organizações neozelandesas dedicadas à preservação ambiental e da vida selvagem, como o NZ Nature Fund e o Sustainable Tarras.

Conhecido mundialmente pelo papel do paleontólogo Alan Grant em Jurassic Park, Sam Neill construiu uma carreira de mais de cinco décadas no cinema e na televisão, deixando ainda projetos inéditos que serão lançados de forma póstuma.

Veja também