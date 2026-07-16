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LUTO Corpo de Sam Neill será velado em cerimônia privada para a família e amigos, na Nova Zelândia Astro de Jurassic Park morreu aos 78 anos na Austrália em decorrência de uma pneumonia

O corpo do ator Sam Neill, que morreu em decorrência de uma pneumonia,será velado em sua fazenda na Nova Zelândia, numa cerimônia apenas para familiares e amigos próximos.



De acordo com o empresário do ator, não haverá cerimônia pública ou celebração aberta, decisão que respeita um desejo do próprio Neill, que nunca gostou de grande exposição.

A família também pediu que admiradores substituam o envio de flores por doações a instituições apoiadas por Neill, entre elas a Fundação do Hospital Dunstan, a Fundação Snowdome e organizações neozelandesas dedicadas à preservação ambiental e da vida selvagem, como o NZ Nature Fund e o Sustainable Tarras

Trabalhos inéditos

Nos últimos anos, o ator enfrentou um linfoma mas como conseguiu alcançar a remissão da doença após ser submetido à terapia CAR-T, retomou a rotina de trabalho e chegou a gravar alguns projetos, todos com lançamento previsto para os próximos meses.





Segundo o site 1news, além de administrar sua premiada vinícola, Two Paddocks, o ator filmou quatro projetos consecutivos no ano passado, todos com lançamento previsto para os próximos meses, como "Godzilla x Kong: Supernova", previsto para estrear nos cinemas em 2027.

Moradores que viviam próximo a sua vinícola em Central Otago, descreveram a perda de um "cara comum" com amigos relembrando seu perfil discreto na cidade e seu apoio à oposição local a uma proposta de mina de ouro perto de Cromwell.

A comunidade cinematográfica da Nova Zelândia também prestou homenagem , com os diretores Taika Waititi e Roger Donaldson, o colega de elenco Julian Dennison, Jennifer Ward-Lealand, Sir Peter Jackson e Dame Fran Walsh entre aqueles que lembraram um ator que nunca deixou a fama mudar quem ele era.



Outros atores e figuras importantes do cinema, incluindo Steven Spielberg, Laura Dern, Jeff Goldblum, Nicole Kidman e Cillian Murphy, também lamentaram sua perda .

Nesta quarta-feira (15), Philip Grenz, empresário do ator, confirmou ao site TMZ que ele morreu em decorrência de uma pneumonia. Inicialmente, sua morte havia sido descrita pela família como "repentina e inesperada".

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