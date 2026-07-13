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Luto no Cinema Sam Neill terá participação póstuma em 'Godzilla x Kong: Supernova' Morto aos 78 anos, astro de 'Jurassic Park' integra o elenco do novo filme da franquia, que será lançado postumamente

A morte do ator neozelandês Sam Neill, aos 78 anos, nesta segunda-feira (13), também marca a despedida de um dos últimos projetos de sua carreira. Conhecido mundialmente por interpretar o paleontólogo Alan Grant na franquia Jurassic Park, o artista estará no elenco de Godzilla x Kong: Supernova, previsto para estrear nos cinemas em 2027. O longa será lançado de forma póstuma.

Filme Godzilla x Kong: Supernova, previsto para estrear nos cinemas em 2027 Imagem: Reprodução / Warner Bros

Além de Neill, o elenco reúne atores como Kaitlyn Dever, Dan Stevens e Jack O'Connell. A produção dará sequência ao universo cinematográfico iniciado por Godzilla e Kong: O Novo Império (2024), embora o estúdio ainda não tenha revelado oficialmente a trama.

O que se sabe sobre o filme

A sinopse oficial de Godzilla x Kong: Supernova ainda não foi divulgada. No entanto, informações que circularam após sessões-teste indicam que Godzilla e Kong voltarão a unir forças para enfrentar uma nova ameaça capaz de colocar em risco tanto os Titãs quanto a humanidade.

Relatos também apontam que o vilão da produção poderá ser SpaceGodzilla, personagem clássico da franquia japonesa. A informação, porém, ainda não foi confirmada oficialmente pelo estúdio responsável pelo filme.

O longa continuará os acontecimentos de Godzilla e Kong: O Novo Império, lançado em 2024, que mostrou os dois monstros superando a rivalidade para enfrentar um inimigo em comum. Com a participação de Sam Neill, Godzilla x Kong: Supernova passa a integrar a lista de trabalhos que eternizam a trajetória do ator após sua morte.

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