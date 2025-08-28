A- A+

SHOW Sam Nóbrega se apresenta e reúne convidados na Casa de Alzira, nesta sexta (29) O artista contará com as participações de Thiago Rad, Pedro Santana, Júnior Teles, Carlos Filho, Babi Jaques e Rafael Cavalcanti

O cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor pernambucano Sam Nóbrega é atração da Casa de Alzira, no Bairro do Recife, nesta sexta (29). O artista promoverá um encontro musical com diversos convidados e apresentará canções do seu álbum “Ponta de Dois Lados”, lançado em 2024.

Morando em Portugal há três anos, Sam Nóbrega volta à terra natal para esse show e se junta a Thiago Rad (guitarra e baixo), Pedro Santana e Júnior Teles (percussão), além de Carlos Filho, Babi Jaques e Rafael Cavalcanti nas vozes.

“É o primeiro show que faço após o lançamento do álbum. Estamos preparando algo intimista, mas carregado de encontros e colaborações que tornam essa vinda ao Recife única”, destaca o músico, que fará, na ocasião, músicas autorais de seu álbum, canções inéditas e algumas versões, intercalando momentos solo e acompanhado dos parceiros musicais.

Sobre o artista

Recifense nato, Sam Nóbrega tem mais de 15 anos de trajetória musical. Como compositor, faz um trabalho para diversas mídias como filmes, games, séries para Netflix, HBO, além de apresentações de dança e teatro. C

Como instrumentista, já acompanhou os artistas Ângela Ro Ro, Lirinha, Fernando Catatau, Tulipa Ruiz, Isaar, Renata Arruda, Cida Moreira e Gabi da Pele Preta.

Em dezembro de 2024, Sam tornou-se oficialmente o primeiro artista brasileiro a integrar o selo britânico Freestyle Records, com o álbum de estreia, “Ponta de Dois Lados”, produzido por ele em parceria com P3dro Diniz.

Sam atua com voz, violão, rabeca, piano, guitarra e baixo, e seus concertos combinam performance íntima, narrativas musicais e participação ativa do público.

SERVIÇO

Show de Sam Nóbrega + convidados

Quando: Sexta (29), às 20h

Onde: Casa de Alzira | Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: R$ 40, à venda no Sympla

Instagram: @samnobrega__/ / @casadealzira

* Com informações da assessoria de imprensa

