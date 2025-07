A- A+

NOVIDADE Sam Smith lança single "To Be Free" com voz e violão em gravação ao vivo Faixa intimista foi escrita há cinco anos e marca nova fase do artista, que também anunciou residência em Nova York

O cantor britânico Sam Smith lançou nesta quarta-feira (24) o single “To Be Free”, canção acústica marcada pela simplicidade da voz acompanhada apenas por violão, em uma gravação feita ao vivo ao lado do colaborador Simon Aldred.

A faixa conta ainda com a participação do coletivo vocal The TwoCity Chorus, formado por artistas da Filadélfia e Nova York.

“É uma única gravação de voz e violão do início ao fim – uma apresentação ao vivo minha e do meu amigo Simon Aldred em um estado puro de música e expressão”, explica Sam Smith.

“Eu a escrevi há cinco anos, enquanto compunha meu último álbum, Gloria, e depois a deixei de lado porque sabia que não era uma música para aquele disco. Ela foi criada durante um período da minha vida em que me tornei livre dentro de mim mesmo".

Em tom pessoal, Sam relaciona a música com imagens de rios, recorrentes em sua vida e processo criativo.

“Cresci perto de um pequeno rio em Cambridgeshire, depois morei perto do Tâmisa e agora moro perto do rio Hudson. Achei interessante pensar na minha música como um rio. To Be Free se tornou minha irmã, minha família; no fim das contas, ela me acalma. Agora, chegou o momento de deixá-la ir e esperar que ela possa fazer o mesmo por outra pessoa”.

A nova fase também inclui o anúncio da residência “To Be Free: New York City”, com 12 apresentações no Warsaw, casa de shows localizada no Brooklyn.

O vídeo oficial da canção foi filmado no mesmo espaço e traz uma performance ao lado do coro, com direção do coletivo francês (LA)HORDE, também responsável pela coreografia do clipe de “Unholy”.

A produção visual combina elementos de dança contemporânea, emoção crua e figurinos assinados por Andreas Kronthaler para Vivienne Westwood.

Com uma trajetória reconhecida por premiações e recordes, Sam Smith já conquistou cinco prêmios GRAMMY®, além de um Oscar e um Globo de Ouro.

Entre seus destaques estão o sucesso “Writing’s on the Wall”, tema do filme 007 Contra Spectre, e o single “Unholy”, em parceria com Kim Petras. Em junho de 2025, Sam lançou também o álbum ao vivo BBC Proms At The Royal Albert Hall.



Veja também