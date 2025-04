A- A+

"Recife in Chaos" Samael, Suffocation, Ratos de Porão e Masacre fazem show histórico no Recife, nesta sexta (11) Com a turnê "Ceremony of Opposites Brasil 2025", gigantes da música extrema mundial se apresentam no "Recife in Chaos", no Armazém 14, a partir das 19h

Apreciadores de música extrema do "Hellcife", e de outras cidades do Nordeste, se reúnem nesta sexta (11), no “Recife in Chaos”, que acontece no Armazém 14, bairro do Recife, para prestigiar um encontro de gigantes do metal mundial.

Em sua primeira apresentação em solo pernambucano, a banda de black metal suíça Samael toca junto com os nova-iorquinos do Suffocation, - com o seu death metal brutal e tecnicamente perfeito-, além do Masacre, nome expressivo do death metal colombiano; e do Ratos de Porão, pioneiros do punk/hardcore, representando a força da música pesada nacional.

Ver esses gigantes dividindo o mesmo palco é uma oportunidade única que transcende as expectativas dos shows mais devastadores dos últimos tempos. A promessa é uma experiência insana e memorável.

O “Recife in Caos” deve reunir bangers de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, já que a turnê “Ceremony of Opposites Brasil 2025", que traz Samael, carro-chefe da tour, Suffocation e o Masacre, passará por duas capitais nordestinas: Recife e Fortaleza, no Ceará.

Samael

A turnê celebra o aclamado álbum do Samael, "Ceremony of Opposites", lançado em 1994 e que será executado na íntegra com outros clássicos. O disco é considerado uma referência para o metal mundial e marca a transição sonora da banda de uma pegada mais crua e visceral do black metal para um som mais elaborado, moderno, com batidas mais industriais, sem perder a essência agressiva e potente que marcaram a sua carreira.

Além da execução do “Ceremony of Opposites”, a expectativa é de que o Samael traga pérolas dos primeiros discos: “Worship Him” e “Blood Ritual” de 1991 e 1992, respectivamente. Os álbuns são grandes referências do black metal mundial, com um som sombrio, denso e marcante.

Suffocation

Nesta sexta, os bangers terão a honra de prestigiar, ainda, os lendários do death metal norte-americano. O Suffocation é uma das bandas mais emblemáticas do metal mundial por sua capacidade ímpar de unir agressividade e técnica com uma perfeição invejável.

Nos quatro shows previstos pelo Brasil, a banda promove seu mais recente álbum de estúdio intitulado "Hymns from the Apocrypha", um disco altamente apocalíptico que atinge os limites do som extremo. Uma máquina de destruição.

Ratos de Porão

Representando a força do som pesado nacional, o Ratos de Porão traz toda a sua fúria e agressividade, com letras carregadas de críticas contra o sistema capitalista e todas as suas mazelas políticas e sociais.

Na estrada, desde 1981, os pioneiros do punk/hardcore no Brasil prometem disparar clássicos como: "Crucificados Pelo Sistema”, “Brasil", "Século Sinistro", "Beber até morrer”, “Caos”, “Igreja Universal”, “Crise geral”, entre outros hinos da banda.

O público recifense nunca espera nada menos do que um show destruidor, como sempre fazem. A última passagem do Ratos pela capital pernambucana foi em dezembro do ano passado, quando fizeram o show de abertura da turnê de despedida do Sepultura. Puro êxtase.

Masacre

Direto da Colômbia, o Masacre fará a abertura da noite, quebrando tudo a partir das 20h. A banda é um dos nomes mais respeitados do death metal raiz sul-americano. Com álbuns como Reqviem (1991) e Brutal Aggre666ion (2014), eles entregam um som pesado/agressivo e leal às origens do bom e tradicional metal da morte.

"Recife in Chaos":

Local: Armazém 14, Recife Antigo

Data: sexta (11 de abril)

Horário: a partir das 19h

Ingressos à venda no site Clube do Ingresso e na Blackout Discos (sem taxas/em até 3x no cartão de crédito)

Para outras informações: (81) 99807-7885

