NOVELA

Samantha Jones posta bastidores da morte de Ana Clara em ''Vale Tudo''; assista

A atriz deu um conselho em tom bem-humorado para os seguidores

Ana Clara, interpretada por Samantha Jones, era a a cuidadora de Leonardo em ''Vale Tudo'' Ana Clara, interpretada por Samantha Jones, era a a cuidadora de Leonardo em ''Vale Tudo'' - Foto: Reprodução/TV Globo

Uma das cenas mais esperadas de ''Vale Tudo'' foi ao ar nesta segunda-feira, 30. Depois de Odete Roitman (Débora Bloch) matar Ana Clara (Samantha Jones), a cuidadora de Leonardo (Guilherme Magon) manda um áudio para Fátima (Bella Campos) pedindo socorro Fátima chega à casa de Ana Clara e a encontra já morta.
 

Desesperada, a ex-nora de Odete pega o celular de Ana Clara e manda uma mensagem para Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) pedindo que ela vá até a sua casa urgentemente. Quando Heleninha chega, encontra não só a amiga morta, mas também o seu irmão gêmeo, que ela jurava estar morto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por gshow (@gshow)

Em suas redes sociais, Samantha Jones postou vídeos dos bastidores de gravação deste momento importantíssimo na trama de Manuela Dias. Em tom de bom humor, a atriz anuncia: "O Brasil pediu e Ana Clara foi de arrasta". Na sequência, ela apresenta o figurino que ela usaria na cena: "Meninos, esse é meu lookinho de morrer".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Samantha Jones (@samanthajonesla)

Ao lado de Paolla Oliveira, Samantha diz que este é o terceiro dia de morte, dando a entender que as gravações da sequência, entre a discussão com Odete e a chegada de Heleninha, durou três dias. Para finalizar o vídeo, Samantha deu um conselho no mesmo tom bem-humorado do início do vídeo: "Sugiro que fiquem quietos perto de Odete Roitman".

