Samantha Schmutz e Tom Cavalcante vencem Prêmio Paulo Gustavo de Valorização do Humor e da Comédia

Os comediantes Maria Bopp, Matheus da Costa Carvalho, Samantha Schmutz, Teuda Bara e Tom Cavalcante foram os vencedores da primeira edição do Prêmio Paulo Gustavo de Valorização do Humor e da Comédia, entregue pela Câmara dos Deputados, no próxima quarta-feira (21), no Salão Nobre da Casa, em Brasília.

Com o tema “Rir é um ato de Resistência”, o prêmio homenageia até cinco pessoas, grupos ou organizações que tenham contribuído para a cultura por meio da comédia. A iniciativa é da deputada federal Jandira Feghali, e os premiados foram escolhidos por uma comissão composta por representantes da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado Marcelo Queiroz.

