Samara Felippo x Leandrinho: entenda a acusação da atriz

Desde a manhã da última terça-feira (19), Samara Felippo movimentou as redes sociais ao expor uma briga na Justiça contra o ex-marido, o jogador de basquete Leandro Barbosa, o Leandrinho, pai de suas filhas, Alícia, de 14 anos, e Lara, de 10. Em vídeo publicado no Instagram, a atriz conta que, há dez anos, tenta reaver parte do dinheiro da venda de um imóvel comprado pelos dois, mas que, na época da compra, nunca foi colocado em seu nome.

Entenda abaixo o relato de Samara.

Antes do casamento

Segundo a atriz, antes de se casar com o jogador de basquete, ela era dona de um apartamento na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, comprado em 2005 com o próprio dinheiro, fruto dos rendimentos de sua trabalho na TV. "Minha vida estabilizada, 11 anos de carreira, tinha acabado a "Dança dos famosos", uma novela atrás da outra, e um sonho, que realizei em 2005, que foi o de comprar meu apartamento próprio. Vivi anos incríveis lá, solteira, fazendo o que vivia", disse ela, explicando que este era seu único bem.

Compra da casa

Em 2008, Samara conheceu o atleta, e os dois começaram um relacionamento. Grávida de Alicia, os dois resolveram comprar uma casa maior. Como entrada do pagamento, a atriz vendeu o apartamento de solteira. "É óbvio que ele não precisava. Ele tinha situação financeira ótima até hoje, mas aceitou mesmo assim. Meu apartamento era na Barra, mas essa casa que compramos valia muito mais. Eu nem me atentei a contratos, compra, venda, negociações".

Venda do imóvel

Não ter prestado atenção na papelada cobrou um preço alto. Na hora da separação, no momento da divisão de bens, Samara descobriu que a casa estava no nome do irmão de Leandrinho, que hoje mora nos Estados Unidos. "E eu luto na justiça, há quase dez anos. A Justiça já homologou e nada foi feito. A casa foi vendida e eu não recebi nada. Tenho todas as provas. Ele tem tudo no nome dele nos Estados Unidos e, no Brasil, nada é feito no nome dele".

