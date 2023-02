A- A+

MÚSICA Samara Joy, cantora que desbancou Anitta no Grammy, fará show no Brasil Cantora foi anunciada pelo C6 FEST, festival de música que ocorrerá em São Paulo, no mês de maio

A cantora norte-americana Samara Joy, vencedora de dois prêmios Grammy no último domingo (5), já tem data para se apresentar no Brasil. Ela está entre as atrações confirmadas do C6 FEST, festival de música que será realizado no Parque Ibirapuera, em São Paulo, entre os dias 19 e 21 de maio.

Joy ganhou destaque ao receber dois troféus na maior premiação da música mundial. Além de Melhor Álbum de Jazz Vocal, ela levou a melhor na categoria Revelação, desbancando Anitta e outros nomes. Por conta disso, a artista acabou sendo atacada por fãs da estrela brasileira nas redes sociais.

Informações sobre o dia da apresentação de Joy e vendas de ingressos ainda não foram divulgadas pela organização do festival. Também já estão confirmados na programação a cantora norte-americana Weyes Blood e o músico paulistano Tim Bernardes, com um show em homenagem a Gal Costa.



Patrocinado pelo C6 Bank, o festival ocupará três palcos do festival, incluindo espaços ao ar livre, o Auditório e também o Pacubra (Pavilhão das Culturas Brasileiras), prédio modernista assinado por Niemeyer.

