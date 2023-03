Samara Souto é a nova cantora da Banda Magníficos; entenda

A- A+

No início de março, a cantora Ohara Ravick deixou o a banda Magníficos. Neste sábado (18) a ex-The Voice, Samara Souto, aos 27 anos, foi anunciada como substituta. Assumindo os vocais, a pernambucana fará dupla com o cantor Frajola, que já comandava o microfone da banda de forró.



Nas redes sociais tanto a Samara quanto a banda publicaram, em post compartilhado a mensagem:

"Chegou a hora de criarmos mais um lindo capítulo da nossa história! Vem aí uma nova voz feminina e novos projetos incríveis da Preferida do Brasil. Vamos dar as boas vindas para a magnífica Samara Souto. Quem está ansioso para a estreia dela? Agradecemos a Deus por abençoar o nosso caminho"

Samara nasceu em Pernambuco, mas começou sua carreira musical aos 14 anos de idade na cidade de Maceió-AL. Em 2018, participou do The Voice Brasil, programa da TV Globo. No ano seguinte, fez parte do grupo de forró Colher de Pau, onde foi a primeira vocalista mulher a representar a banda. Ela foi o nome por trás de alguns dos sucessos do conjunto como "Amore Mio", "Amor bem Resolvido" e "Manda ela não vir".

