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XAMBÁ "Café com Bongarbit": edição deste sábado (1º) reúne Thúlio Xambá, Okado do Canal e DJ Phino 2ª edição da sambada a céu aberto terá, também, microfone aberto; acesso gratuito

Com microfone aberto e participação de artistas da cultura negra, a 2ª edição do Café com Bongarbit acontece neste sábado (1º), no Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar, em Olinda.



Gratuito, o evento vai reunir artiistas da cultura negra, com apresentação coletiva do percussionista Thúlio Xambá, rapper Okado do Canal e DJ Phino.



Poetas, declamadores e qualquer pessoa que deseje expressar o seu fazer artístico, terá à disposição o microfone aberto, um espaço livre pensado para a palavra de quem quiser tê-la, seja cantando, contando histórias ou poetizando versos.







Na ocasião, o poeta, compositor e artista visual pernambucano André Cordeiro, fará sua estreia no microfone - em ação pensada com o intuito de promover o diálogo com o universo afro-brasileiro e afro-indígena.

A edição do café com Bongarbit integra a agenda do projeto "Escola Bongarbit de Luteria de Instrumentos Musicais Orgânicos e Digitais da Xambá” - com atividades uma vez a cada mês até dezembro, e sempre aos sábados.

“A sambada do Café com Bongarbit proporciona vivências com foco nos instrumentos orgânicos e digitais e na inteligência ancestral. São encontros entre a tradição popular e as novas tecnologias, trazendo música, experimentação, troca, concepções artísticas, coletividade, memória e ancestralidade, onde tambores, instrumentos digitais e invenção ancestral se conectam para tocar, vivenciar e criar coletivamente a partir também da ideia do pertencimento", destaca Thúlio Xambá, coordenador do Bongarbit e do Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar.

SERVIÇO

2ª Edição do Café com Bongarbit

Quando: Sábado, 1º de agosto, às 16h

Onde: Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar/Guitinho da Xambá - Rua Ieda, 103, São Benedito, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @bongarbit

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