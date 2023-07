A- A+

Pagode Samba Caruaru terá segunda edição com Belo, Leo Santana e Xande de Pilares na programação Transformando a capital do forró também na cidade do samba pelo segundo ano consecutivo, o evento acontecerá no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga

O Samba Caruaru confirmou a sua segunda edição para 2023. Marcado para acontecer no dia 25 de novembro, a festa reunirá o romantismo incontestável do cantor Belo, Léo Santana, um dos nomes que mais cresce no cenário musical brasileiro, e os sucessos consagrados de Xande de Pilares na programação.

Transformando a capital do forró também na cidade do samba pelo segundo ano consecutivo, o evento acontecerá no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, com uma super estrutura montada para receber o festival.

Com assinatura da Festa Cheia Produções, o evento contará com três opções de áreas e os ingressos variam entre R$ 50 (Área VIP) e R$ 270 (Camarote Ferreiro - Open Bar). As entradas podem ser adquiridas no site da Bilheteria Digital e na loja Mioche (Shopping Caruaru e Difusora) e no quiosque Ticket Lounge (Shopping Difusora), em Caruaru. Já no Recife, os ingressos estão à venda nas lojas Esposende dos Shoppings RioMar, Recife e Tacaruna.

Veja também

LUTO Artistas lamentam morte de Tony Bennett; veja repercussão