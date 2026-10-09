Samba do Cordão Azul celebra cinco anos neste domingo (11) no Ca-Já
Grupo se apresenta no restaurante, nos Aflitos, Zona Norte da cidade, em roda de samba regada a cardápio variado
Vai aí uma roda de samba acompanhada por um caldinho de sururu? Também pode ser regada a um vinagrete de coração e ceviche ou que tal com um clássico da casa, o nhoque de sururu?
Assim será o domingo, 11 de outubro, véspera de feriado, no restaurante Cá-Já, nos Aflitos, Zona Norte da cidade. Por lá o som fica por conta do Samba do Cordão Azul, que comanda a tarde de roda de samba com repertório regido pela batucada.
O grupo, aliás, celebra cinco anos de trajetória. Veteranos no palco do Cá-Já desde o início, os integrantes fazem edição comemorativa na casa.
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O restaurante abre às 11h30 para o almoço, com cardápio que vai de caldinho de sururu, vinagrete de coração e ceviche, aos clássicos nhoque de cambaril e yakissoba de carne-de-sol. Já o show com o Samba do Cordão Azul tem início às 15h.
SERVIÇO
Aniversário de cinco anos do Samba do Cordão Azul no Cá-Já
Quando: domingo, 11, a partir das 11h30 (abertura da casa) e show às 15h
Onde: Restaurante Cá-Já/Rua Carneiro Vilela, 648, Aflitos
Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla
Informações: @vempracaja // @sambadocordaoazuloficial