 'Samba da Maria', show de Maria Rita, será lançado em DVD nesta sexta-feira (17); confira detalhes

Apresentado por Maria Rita desde 2015, o show "Samba da Maria” vai ganhar seu primeiro registro audiovisual nesta sexta-feira (17). O projeto de samba sempreesteve no fco da cantora, que desde que começou a apresentar o repertório, já planejava transformá-lo em uma festa autoral.



O show rodou o Brasil inteiro e ganhou maior proporções a partir de 2018, chegando ao Rock in Rio de 2022, sendo ovacionado pelo público que entendeu a mensagem do repertório. No “Samba da Maria”, a cantora transita pelos sucessos de estrelas do gênero, como Beth Carvalho, Jorge Aragão e Jovelina Pérola Negra, mas também resgata músicas lançadas em seus trabalhos anteriores, como "Cara Valente" e "Desse Jeito”. O DVD é uma homenagem ao gênero que mudou sua vida.

DVD "Samba da Maria" será lançado nesta sexta-feira (17)

