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BAIRRO DO RECIFE Samba do Barcha: Lipe Lucena, Mau Lopes e Sambarrasta estão entre as atrações da festa Marcado para os dias 24 e 31 de outubro no Mirante do Paço, festa está com ingressos disponíveis no Sympla

Vai ter samba e vai ter pagode no Bairro do Recife nos próximos dias 24 e 31 de outubro, precisamente no Mirante do Paço, em mais uma edição do Samba do Barcha.



Por lá passam nomes como Lipe Lucena, Mau Lopes e Sambarrasta, entre outras atrações em noite que vai celebrar, também, os dois anos do evento.

Com programação marcada para iniciar às 17h, no palco estilos diferentes preenchem o repertório da edição - que está com ingressos à venda via Sympla, com valores a partir de R$ 110.









As atrações

Para o primeiro dia do Samba do Barcha, no sábado 24 de outubro, sobem ao palco Lipe Lucena, Felipe Farra, Vilx, Rafa in Samba, Soundsbymaul e Mau Lopes.



Já no sábado seguinte, 31 de outubro, é a vez de Nuzio Medeiros, Math Gomes, Roginho, Sambarrasta, Soundsbymaul e Mau Lopes darem o tom da festa.



SERVIÇO

Sambinha do Barcha - 2 Anos

Quando: dias 24 e 31 de outubro

Onde: Mirante do Paço -

A partir de R$ 110 via Sympla

Informações: @mirantedopaco

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