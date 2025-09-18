Samba do Dendê comemora 16 anos com show de Marquinho Sathan na Bomba do Hemetério
Evento neste sábado (20) reúne nomes do samba pernambucano e celebra tradição cultural da Zona Norte do Recife
O aniversário de 16 anos do Samba do Dendê promete movimentar a Bomba do Hemetério neste sábado (20), a partir das 18h, na quadra do Grêmio Recreativo Cultural e Arte Gigante do Samba.
Considerada uma das principais rodas de samba e resistência cultural da Zona Norte do Recife, a celebração terá como atração principal o cantor e compositor carioca Marquinho Sathan, autor de clássicos como “Falsa Consideração”, “Me Engana que Eu Gosto” e “Pura Semente”.
Antes da apresentação do convidado nacional, o público será aquecido pelos anfitriões do Dendê, que dividem o palco com Aborto do Cavaco, referência local, e os jovens talentos Dinah Santos e Taiguara Borges, representantes da nova geração do samba pernambucano.
Com mais de cinco décadas de carreira, Marquinho Sathan consolidou seu nome nas rodas de samba do Rio de Janeiro nos anos 1980.
Ao longo da trajetória, lançou 14 discos, realizou turnês internacionais e firmou parcerias com artistas como Roberto Ribeiro, Alcione, Arlindo Cruz, Bezerra da Silva e Almir Guineto.
Os ingressos custam a partir de R$ 15 e estão disponíveis pelo Sympla ou via Pix pelo número (81) 9.9826.3006, que também serve para informações adicionais.
