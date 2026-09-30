DOMINGO
Samba e Feira da Aurora integram programação do Mirante do Paço
Música e produções de expositores locais movimentam espaço no Bairro do Recife no próximo dia 10 de outubro
Mirante do Paço vai ser o espaço do samba e da Feira da Aurora no próximo 10 de outubro - Foto: Divulgação
Que tal um fim de tarde na cadência do samba, com uma 'feirinha' para contemplar a arte pernambucana e, junto a tudo isso, a vista e o deslumbre peculiares ao Bairro do Recife?
Vai ser essa a vibe que vai rolar no Mirante do Paço, no próximo dia 10 de outubro, com programação musical comandada por Taiguara Borges, De Cara com o Samba e Arria Samba, a partir das 16h - com ingressos à venda no Evan Tickets a partir de R$ .
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Além dos bambas, no espaço também vai acontecer a Feira da Aurora, com expositores e produções locais.
SERVIÇO
Samba e Feira da Aurora
Quando: Domingo, a partir das 16h
Ingressos no Evena Tickets
Informações: @mirantedopaco