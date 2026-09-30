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DOMINGO Samba e Feira da Aurora integram programação do Mirante do Paço Música e produções de expositores locais movimentam espaço no Bairro do Recife no próximo dia 10 de outubro

Que tal um fim de tarde na cadência do samba, com uma 'feirinha' para contemplar a arte pernambucana e, junto a tudo isso, a vista e o deslumbre peculiares ao Bairro do Recife?

Vai ser essa a vibe que vai rolar no Mirante do Paço, no próximo dia 10 de outubro, com programação musical comandada por Taiguara Borges, De Cara com o Samba e Arria Samba, a partir das 16h - com ingressos à venda no Evan Tickets a partir de R$ .





Além dos bambas, no espaço também vai acontecer a Feira da Aurora, com expositores e produções locais.



SERVIÇO

Samba e Feira da Aurora

Quando: Domingo, a partir das 16h

Ingressos no Evena Tickets

Informações: @mirantedopaco

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