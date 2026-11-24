RODA DE SAMBA
Samba de Jorge encerra temporada de 2026 neste sábado (28) em Olinda
Ingressos estão disponíveis no site Bilheteria Digital a partir de R$ 70
Olinda será dos 'bambas' neste sábado (28) com mais uma edição do Samba de Jorge, a última deste 2026.
Os tantãs vão tocar no Bar do Amparo, em encontro celebrativo que vai reunir sambistas e fãs do gênero, com roda de samba e reforço de um dos movimentos mais potentes da música brasileira.
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Os ingressos estão disponíveis nos ite Bilheteria Digital, com valor a partir de R$ 70.
SERVIÇO
Samba de Jorge - Última edição de 2026
Quando: sábado (28), a partir das 16h
Onde: Bar do Amparo - Rua do Amparo, 3, Sítio Histórico de Olinda
A partir de R$ 70 no site Bilheteria Digital
Informações: @bardoamparo