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RODA DE SAMBA Samba de Jorge encerra temporada de 2026 neste sábado (28) em Olinda Ingressos estão disponíveis no site Bilheteria Digital a partir de R$ 70

Olinda será dos 'bambas' neste sábado (28) com mais uma edição do Samba de Jorge, a última deste 2026.

Os tantãs vão tocar no Bar do Amparo, em encontro celebrativo que vai reunir sambistas e fãs do gênero, com roda de samba e reforço de um dos movimentos mais potentes da música brasileira.









Os ingressos estão disponíveis nos ite Bilheteria Digital, com valor a partir de R$ 70.



SERVIÇO

Samba de Jorge - Última edição de 2026

Quando: sábado (28), a partir das 16h

Onde: Bar do Amparo - Rua do Amparo, 3, Sítio Histórico de Olinda

A partir de R$ 70 no site Bilheteria Digital

Informações: @bardoamparo

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