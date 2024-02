A- A+

Carnaval 2024 Samba no Marco Zero: Thiaguinho e Martnália foram destaques da programação do domingo Com carreira extensa e clássicos que estão na ponta da língua de muita gente, Thiaguinho incendiou o Marco Zero

Os fãs do samba não ficaram desamparados neste Carnaval do Recife 2024. Neste domingo (11), Karynna Spinelli fez apresentação com participação de Gerlane Lops e Afoxé Oxum Pandá. Às 20h20, com milhares de foliões já devidamente energizados, um desenrolar de grandes nomes da música nacional: Martnália, Thiaguinho, Dilsinho e Mumuzinho foram os responsáveis por conduzir o restante da noite.

Com carreira extensa e clássicos que estão na ponta da língua de muita gente, Thiaguinho incendiou o Marco Zero. Mart'nália, Mumuzinho e Dilsinho não ficaram para trás no clima que geraram nos milhares de foliões presentes, em performances que celebraram o melhor do samba e do pagode brasileiro. Thiaguinho empolgou o público com seus hits, a exemplo de “Sou o cara para você” e, principalmente, “Pé na areia”.





