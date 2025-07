A- A+

samba recife Samba Recife 2025 anuncia mais quatro atrações; saiba quais O festival conta com grandes nomes brasileiros do gênero e acontece nos dias 27 e 28 de setembro

A edição de 2025 do Samba Recife acontece nos dias 27 e 28 de setembro na área externa do Centro de Convenções, em Olinda. Alguns nomes como Xande de Pilares, Jorge Aragão, Thiaguinho e Sorriso Maroto já foram convidados. Mas o festival continua aumentando sua line-up.

No sábado (27), Ferrugem se junta a “Mesma Língua” de artistas como Belo, Thiaguinho, Jorge Aragão, Péricles e Mumuzinho. No domingo (28), a mistura de estilos com o pagode de Dilsinho e as músicas de Léo Santana, ao lado de Menos é Mais, Tiee, Sorriso Maroto e Xande de Pilares.

Produzido por Augusto Acioli, o Samba Recife surgiu em 2003 e, em outubro de 2024, o festival foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife.

