Festival Samba Recife 2025 inicia pré-venda de ingressos nesta segunda (26); saiba como comprar A partir das 10h, as vendas antecipadas com preços especiais ficarão disponíveis durante três dias, no site e quiosque da Bilheteria Digital, além de lojas físicas Esposende

A edição de 2025 do Samba Recife inicia a pré-venda de ingressos nesta segunda (26), a partir das 10h. As vendas antecipadas ficarão disponíveis durante três dias e são realizadas no site e quisques da Bilheteria Digital, além de lojas físicas da Esposende.

O festival de samba Samba Recife 2025 acontece nos dias 27 e 28 de setembro, na área externa do Centro de Convenções, em Olinda. As atrações do evento ainda não foram reveladas.



Em outubro de 2024, o festival de samba e pagode foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. Produzido por Augusto Acioli, através da Festa Cheia Produções, o Samba Recife surgiu em 2003 e, desde então, reúne multidões todos os anos.



Confira os tipos de ingressos e preços na pré-venda do Samba Recife 2025:

- Samba Louge - a partir de R$ 120

- Gold Stage (Open Bar) - a partir de R$ 290

- Gazebo (12 pessoas) - R$ 5.000

- Ingresso Coringa (este ingresso será válido para um dos dois dias à sua escolha) - a partir de R$ 130





