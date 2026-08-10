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FESTIVAL Samba Recife 2026 acontece em setembro e reúne nomes consolidados do gênero no Brasil Entre os artistas, que se apresentam na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, estão Péricles, Raça Negra e Sorriso Maroto

O grupo Fundo de Quintal acertou em afirmar: ''samba, a gente não perde o prazer de cantar''. É nesse clima que o Samba Recife chega para a edição deste ano, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, nos dias 26 e 27 de setembro, reunindo as maiores vozes do gênero no Brasil.

Desde 2003, o festival é um dos maiores dedicados ao samba e pagode no cenário nacional. Na edição de 2026, Thiaguinho, Péricles, Belo, Zeca Pagodinho, Alexandre Pires, Raça Negra, Sorriso Maroto e Ferrugem estão entre as atrações, integrando diferentes gerações da música brasileira.



A programação promove uma série de apresentações repletas de sucessos que atravessaram gerações de fãs, mas também desencadeia diversos encontros entre artistas A organização do Samba Recife 2026 tem a expectativa de receber 100 mil pessoas nos múltiplos palcos distribuídos na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, consolidando cada vez mais o evento como um dos maiores do gênero no continente.

Os ingressos estão sendo vendidos no site da Bilheteria Digital, na Loja Esposende, no Shopping RioMar, e na Chilli Beans do Caruaru Shopping. O lote promocional termina nesta segunda-feira (10), às 23h59.

SERVIÇO

Samba Recife 2026

Com Péricles, Belo, Zeca Pagodinho, Raça Negra, Sorriso Maroto, entre outros

Quando: 26 e 27 de setembro

Onde: Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 150, na Bilheteria Digital, na Loja Esposende, no Shopping RioMar, e na Chilli Beans do Caruaru Shopping

Informações: @sambarecifeoficial

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