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FESTIVAL

Samba Recife 2026 acontece em setembro e reúne nomes consolidados do gênero no Brasil

Entre os artistas, que se apresentam na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, estão Péricles, Raça Negra e Sorriso Maroto

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O Samba Recife 2026 deve reunir 100 mil fãs, segundo organização do festivalO Samba Recife 2026 deve reunir 100 mil fãs, segundo organização do festival - Foto: @kaiocads/Divulgação

O grupo Fundo de Quintal acertou em afirmar: ''samba, a gente não perde o prazer de cantar''. É nesse clima que o Samba Recife chega para a edição deste ano, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, nos dias 26 e 27 de setembro, reunindo as maiores vozes do gênero no Brasil. 

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Desde 2003, o festival é um dos maiores dedicados ao samba e pagode no cenário nacional. Na edição de 2026, Thiaguinho, Péricles, Belo, Zeca Pagodinho, Alexandre Pires, Raça Negra, Sorriso Maroto e Ferrugem estão entre as atrações, integrando diferentes gerações da música brasileira. 
 
A programação promove uma série de apresentações repletas de sucessos que atravessaram gerações de fãs, mas também desencadeia diversos encontros entre artistas A organização do Samba Recife 2026 tem a expectativa de receber 100 mil pessoas nos múltiplos palcos distribuídos na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, consolidando cada vez mais o evento como um dos maiores do gênero no continente.  

Os ingressos estão sendo vendidos no site da Bilheteria Digital, na Loja Esposende, no Shopping RioMar, e na Chilli Beans do Caruaru Shopping. O lote promocional termina nesta segunda-feira (10), às 23h59. 

SERVIÇO
Samba Recife 2026
Com Péricles, Belo, Zeca Pagodinho, Raça Negra, Sorriso Maroto, entre outros
Quando: 26 e 27 de setembro
Onde: Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos: a partir de R$ 150, na Bilheteria Digital, na Loja Esposende, no Shopping RioMar, e na Chilli Beans do Caruaru Shopping
Informações: @sambarecifeoficial 

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