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FESTIVAL Samba Recife anuncia Péricles como atração do primeiro dia de festival, 26 de setembro O cantor deve apresentar um repertório que reúne clássicos que marcaram sua carreira e canções mais recentes

O festival Samba Recife segue revelando os nomes que vão comandar a edição deste ano.

Desta vez, foi anunciado o nome de Péricles, que subirá ao palco na área externa do Centro de Convenções no dia 26 de setembro, um sábado, primeiro dia do festival, que acontece também no dia 27, domingo.

Dono de uma voz marcante, Péricles construiu uma trajetória que atravessa gerações e corações. À frente do Exaltasamba, nos anos 1990, ajudou a escrever alguns dos capítulos mais importantes da história do samba.

De acordo com a assessoria de imprensa do evento, o cantor deve apresentar um repertório que reúne clássicos que marcaram sua carreira e canções mais recentes. O público pode esperar sucessos como “Até que Durou”, “Melhor Eu Ir”, “Final de Tarde” e “Supera”.

Com produção da Festa Cheia, o festival conta ainda com Thiaguinho, Zeca Pagodinho, Alexandre Pires, entre outros nomes do samba nacional.

SERVIÇO

Samba Recife 2026

Quando: 26 e 27 de setembro de 2026

Onde: Área externa do Centro de Convenções - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 150, no site Bilheteria Digital e na loja Esposende do Shopping RioMar

Informações: @sambarecifeoficial

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