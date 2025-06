A- A+

Música Samba Recife anuncia Xande de Pilares, Jorge Aragão, Thiaguinho e Sorriso Maroto; confira Ingressos seguem à venda a partir de R$ 120, disponíveis no site da Bilheteria Digital, no quiosque da plataforma no Shopping Recife e nas lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna

O Samba Recife anunciou as primeiras atrações para a edição 2025. O evento, que acontece nos dias 27 e 28 de setembro, na área externa do Centro de Convenções. Xande de Pilares, Jorge Aragão, Thiaguinho e Sorriso Maroto foram confirados na programação deste ano.



Com produção da Festa Cheia Produções, os ingressos seguem à venda a partir de R$ 120, disponíveis no site da Bilheteria Digital, no quiosque da plataforma no Shopping Recife e nas lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna. Mais informações no perfil @sambarecifeoficial no Instagram.

No sábado (27), sobem ao palco Thiaguinho e o ícone do samba Jorge Aragão, nomes que dispensam apresentações e que costumam arrastar multidões por onde passam. Já no domingo (28), é a vez do romantismo de Sorriso Maroto dividir a programação com a força e carisma de Xande de Pilares. Outras atrações ainda serão anunciadas nas próximas semanas.

Criado em 2003, o festival é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife e de Pernambuco, e se consolidou como um dos maiores eventos de samba e pagode do país. A estrutura montada no Centro de Convenções recebe, todos os anos, milhares de pessoas vindas de diversas regiões.

