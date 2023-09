A- A+

MÚSICA Samba Recife aposta nos talentos locais com "Palco Pernambuco"; Gabi do Carmo está entre as atrações Cantora pernambucana se apresnta com banda totalmente feminina, nesta sábado (23)

Em sua 19ª edição, o Samba Recife aporta na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, neste final de semana, com atrações do porte de Ludmilla, Leo Santana e Ferrugem. Além dos nomes consagrados nacionalmente, o festival também aposta nos talentos locais, reservando um espaço exclusivo para eles em sua programação.

O Palco Pernambuco é o local por onde devem desfilar artistas que defendem o samba e o pagode no Estado o ano inteiro. Uma dessas vozes é Gabi do Carmos, que se apresenta neste sábado (23), às 19h.

Em seu segundo ano fazendo parte da grade do evento, Gabi promete um show que explora a poderosa influência das mulheres no sambo. Ivone Lara, Alcione e Ludmila são algumas das referências da cantora e que devem estar presentes no palco através de suas canções.



“Vou trazer, pela primeira vez em todas as edições do Samba Recife, uma banda completamente formada por mulheres. Isso, para mim, é uma grande conquista, e acho que para o público feminino também. Podem esperar por um show com repertório reverenciando a mulherada, os cantores e compositores pretos e, óbvio, condensado com a linguagem de quebrada. Até um breguinha no meio do samba a gente vai ter”, prometeu

Junto com Gabi, sobem ao palco Carla Souta (cavaco), Branca Gil (violão), Leila Vainer (banjo), Erlani (baixo), Nira ( bateria), Sabrina Carvalho, Marília e Carol (percussão). “Fico muito feliz por estar representando as mulheres pretas que fazem o samba na cidade do Recife”, declarou.

Além de Gabi, completam o time de atrações pernambucanas Beleza Pura, Quintal do Tocha, Taiguara, Sambar&Love, Grupo Terra, Junior Santos, Diego Dias, Balanço Black, Ali Souza, Long Neck, Afinasamba, Gabi do Carmo, Aqui de Novo, Samba Black e Rodrigo Farias.

“O Palco Pernambuco é a certeza de que o Samba Recife também é nosso. Acho que é muito feliz ter um espaço onde os novos talentos da cidade podem ser contemplados. É a janela para que a gente se conecte também com o cenário do samba no Brasil. Então, estar neste festival, para o currículo de qualquer artista envolvido com samba, é um grande passo”, apontou.

Serviço:

Samba Recife

Quando: amanhã, às 18h, e no domingo, às 15h

Onde: área externa do Centro de Convenções de Pernambuco (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda)

Quanto: de R$ 140 a R$ 10 mil, à venda no site da Bilheteria Digital ou nas lojas Adidas, dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna



Veja também

Celebridades Após anúncio de traição, Luísa Sonza cancela participação em programa de Blogueirinha