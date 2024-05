A- A+

SAMBA RECIFE Samba Recife: Thiaguinho e Péricles são anunciados entre as atrações Cantores são os primeiros nomes do festival de samba, marcado para os dias 28 e 29 de setembro

Os cantores Thiaguinho e Péricles são as primeiras atrações anunciadas pela edição dos vinte anos do Samba Recife - festa, entre as mais tradicionais do calendário da cidade quando se trata do gênero dos surdos, tamborins e reco recos.



Marcado para os dias 28 e 29 de setembro, nas áreas interna e externa do Centro de Convenções, em Olinda, o festival traz também o cantor Rodriguinho como convidado no palco de Thiaguinho.





Com assinatura da Festa Cheia Produções, os ingressos para a edição 2024 do Samba Recife podem ser adquiridos com valores a partir de R$ 140, no site Bilheteria Digital e lojas Esposende de shoppings da cidade.

Serviço

Samba Recife

Quando: dias 28 e 29 de setembro

Onde: Áreas interna e externa do Centro de Convenções, Olinda

Ingressos a partir de R$ 140 no site Bilheteria Digital e lojas Esposende de shoppings da cidade

Informações: @sambarecifeoficial

Veja também

CINEMA Com problemas de visão, atriz Judi Dench se aposenta dos palcos