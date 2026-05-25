A- A+

MÚSICA Samba Recife inicia pré-venda de ingressos para a edição de 2026 Festival existe há 23 anos e é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife e de Pernambuco

A próxima edição do Samba Recife está confirmada para os dias 26 e 27 de setembro, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco. A pré-venda de ingressos foi aberta ao público nesta segunda-feira (25).

Com valores a partir de R$ 120, as entradas podem ser adquiridas através do site e do quiosque da Bilheteria Digital, localizado na loja Esposende do Shopping RioMar. O evento tem produção da Festa Cheia.

O Samba Recife existe há 23 anos e se consolidou como uma das maiores festas dedicadas ao gênero musical no Brasil. Desde 2024, é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife e de Pernambuco.

As atrações deste ano ainda não foram reveladas. Nomes como Thiaguinho, Belo, Léo Santana, Péricles, Alcione, Xande de Pilares e Ferrugem já animaram edições anteriores do festival.

Serviço:

Samba Recife 2026

Quando: 26 e 27 de setembro

Onde: Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 120, no site e do quiosque da Bilheteria Digital

Informações: @sambarecifeoficial

Veja também