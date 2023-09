Samba Recife movimenta o final de semana; confira entrevista com Leo Santana, uma das atrações

A- A+

Mais uma vez, Pernambuco será palco para sambistas e pagodeiros reconhecidos nacionalmente. Evento já tradicional no calendário cultural do Estado, o Samba Recife chega a sua 19ª edição neste final de semana. O festival ocupa a área externa do Centro de Convenções, em Olinda, amanhã e no domingo, com mais de 20 atrações.

A seleção de shows, neste ano, engloba nomes consagrados, ícones da nova geração e talentos pernambucanos, entregando três palcos com propostas diversas. O principal deles, por onde passarão artistas com grande apelo midiático, equivale, em tamanho, a um prédio de oito andares, com 25 metros de altura, quase 72 de largura e 16 de profundidade.

Na programação de amanhã, estão Belo, Sorriso Maroto, Alexandre Pires, Ferrugem, Pixote, Tiee, Turma do Pagode, Kamisa 10, Marvvila, Grupo Clareou e Envolvência. Já no domingo, se apresentam Ludmilla, Menos é Mais, Dilsinho, Mumuzinho, Xande de Pilares, Thiago Soares, Gica, Pique Novo, Cajú pra Baixo e Leo Santana, que conversou com a Folha de Pernambuco sobre a apresentação no festival.



“Será um show mais do que especial, com repertório atualizadíssimo. Tenho uma relação muito forte com o Recife, desde o início da minha carreira. Inclusive, recebi o título de cidadão recifense. Meu encontro com o povo dessa cidade é sempre especial e, no Samba Recife, não vai ser diferente”, aponta o baiano, que está celebrando 18 anos de carreira.

Já o Palco Pernambuco abre espaço para as atrações locais. Passam por lá, Gabi do Carmo, Beleza Pura, Quintal do Tocha, Taiguara, Sambar&Love, Grupo Terra, Junior Santos, Diego Dias, Balanço Black, Ali Souza, Long Neck, Afinasamba, Aqui de Novo, Samba Black e Rodrigo Farias.



Leia a entrevista com Leo Santana:

O que você promete de repertório no Samba Recife?

Depois dos hits “Zona de Perigo” e “Posturado e Calmo”, quando vem a próxima inédita?

“Zona de Perigo” e “Posturado e Calmo” foram dois grandes presentes em minha vida, duas bênçãos que Deus me deu, meus fãs e admiradores abraçaram e tornaram sucesso no Brasil e no mundo. Agora, estou trabalhando a canção “Golzinho Vermelho”, que gravei em parceria com meu irmão Nattanzinho, e que faz parte do meu projeto "Sofrência ou Fuleragem?", gravado em Goiânia. A canção vem tendo uma resposta bem positiva do público, e isso é muito bom. Agora, em outubro, lanço mais três novas canções desse projeto, que prometem sacudir no verão. Aguardem!

Como você se prepara para a época de Carnaval? Este ano, foram 40 horas cantando e 16 shows…

Ah, eu costumo dizer que o Carnaval é a nossa Copa do Mundo. Trabalhamos o ano todo ensaiando para esse momento tão especial, que requer um pouco mais de resistência e exige um pouco mais da voz e do físico. Por isso, busco cuidar da minha saúde, me alimentar melhor, bebo bastante água, pratico atividade física quase todos os dias. Mesmo quando estou viajando na maratona de shows, tento manter a rotina de treino. É claro, tenho acompanhamento de uma equipe médica e de um fonoaudiólogo e coach vocal, que cuida da minha voz, que é o meu instrumento de trabalho.

Que artista pernambucano você admira e até busca referência?

Um artista pernambucano que é e sempre será um ícone da música para mim é Luiz Gonzaga. Inclusive, recentemente eu tive autorização da família para gravar uma música chamada “Senta Aê”, que é uma “citação” da música dele, “Vida de um Viajante”, e é também uma homenagem ao utilizar versos dela na canção. Gonzagão é, sem dúvida, uma referência de musicalidade.

Serviço:

Samba Recife

Quando: amanhã, às 18h, e no domingo, às 15h

Onde: área externa do Centro de Convenções de Pernambuco (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda)

Quanto: de R$ 140 a R$ 10 mil, à venda no site da Bilheteria Digital ou nas lojas Adidas, dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna

