MÚSICA "Sambabook Beth Carvalho" homenageia a "Madrinha do Samba", reinterpretada por 32 artistas O projeto inclui caderno de partituras, com transcrição dos arranjos originais, ambiente na web, com portal e redes sociais, além de uma discobiografia escrita pelo jornalista e pesquisador Rodrigo Faour

Elizabeth Santos Leal de Carvalho (1946 - 2019) dedicou mais de 50 anos de sua vida à música, principalmente ao samba. Fez do samba o seu ofício de fé e, sob o nome artístico Beth Carvalho, tornou-se uma das mais emblemáticas vozes do gênero.

Em reverência à grandiosidade de sua obra que marca a história da Música Popular Brasileira, a plataforma Musickeria lançou, no último dia 4 de abril, a sexta edição do “Sambabook”, projeto multimídia dedicado especialmente ao samba brasileiro.

O lançamento inclui o álbum digital “Sambabook Beth Carvalho”, que reuniu 32 artistas em 26 faixas que marcaram a trajetória de Beth Carvalho e já está nas plataformas de streaming.

O Sambabook é um projeto criado pelo empresário Afonso Carvalho, que já trabalhou com Beth. Nas cinco edições anteriores, foram homenageados João Nogueira (1941-2000), Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, Dona Ivone Lara (1922-2018) e Jorge Aragão, sambistas e compositores de muitas de suas canções.

Beth Carvalho é a primeira artista homenageada no Sambabook cuja relevância se dá mais no campo da interpretação do que no da composição. Mesmo sem ter muitas canções de sua autoria, Beth imprimiu autoralidade ao que gravou ao longo da carreira, lançando muitos sambistas gravados por ela, que, por isso, recebeu a alcunha de “Madrinha do Samba”

O Sambabook Beth Carvalho inclui um caderno de partituras, com transcrição dos arranjos originais dos sambas; ambiente na web, com portal e redes sociais, além de uma discobiografia, escrita pelo jornalista e pesquisador Rodrigo Faour.

A publicação cataloga os álbuns de carreira e as participações de Beth em discos de outros artistas, compactos e projetos especiais, desde sua estreia, no final de 1965.

Ainda dentro das homenagens a Beth Carvalho, a Musickeria editará um compacto em vinil com duas faixas do Sambabook: “Coisinha do Pai” (com todos os artistas) e “Andança”, em versão de Luana Carvalho e os Golden Boys.

O álbum digital, que está disponível nas plataformas, e o audiovisual, no Youtube, traz uma constelação de artistas reinterpretando clássicos do repertório de Beth Carvalo.

Homenageados em edições anteriores do Sambabook, Zeca Pagodinho e Jorge Aragão estão na edição dedicada à madrinha do samba. Representando o gênero, participam do Sambabook Beth Carvalho: Leci Brandão, Xande de Pilares, Teresa Cristina, Diogo Nogueira, Péricles, Arlindinho, Ferrugem, Mumuzinho, Marina Iris, Prettos, Mosquito e Lu Carvalho.

Artistas que transitam por outros gêneros também marcam presença, ccomo Fagner, Maria Rita, Seu Jorge, Paula Lima, Luciana Mello, Zelia Duncan, Luedji Luna e Agnes Nunes.

E os músicos Gabriel Grossi, Hamilton de Holanda, Nicolas Krassik, Marcelinho Moreira e Rildo Hora criaram versões instrumentais do repertório de Beth Carvalho para o projeto.

"Beth influenciou o samba de todas as formas, é notoriamente conhecida como madrinha de muitos artistas. Eu tenho uma história muito legal sobre ela em Helsinque, na Finlândia, na primeira vez que eu estive por lá. Tive a oportunidade de conhecer uma escola de samba finlandesa chamada Império do Papagaio. Eles tocavam como a bateria da Mangueira, as cores eram o verde e rosa, e eles tinham um quadro com a foto autografada da Beth, ela era madrinha do Império do Papagaio! Pra ver a dimensão, a importância da Beth. E ela sempre foi muito proativa e muito presente na música, na cultura, na política e na alegria da gente, também", conta Seu Jorge, um dos intérpretes no projeto, sobre Beth Carvalho.

A partir de 8 de maio, o Sambabook Beth Carvalho ganha os palcos de várias capitais brasileiras, em uma turnê que vai reunir diversos convidados.

A estreia será no dia 8 de maio, em São Paulo (VIBRA SP), seguindo para o Rio de Janeiro no dia 15 de maio (Vivo Rio).

Os shows contarão com a participação da Banda da Madrinha, formada por músicos que tocaram com Beth Carvalho e também no Sambabook, além de artistas como Arlindinho, Sombrinha, Paula Lima, Lu Carvalho, Marina Iris e Prettos, entre outros.

As datas da turnê serão atualizadas nos perfis do Sambabook.



Sambabook Beth Carvalho - Repertório completo e intérpretes:

Andança - Luana Carvalho, Golden Boys

A chuva cai - Zeca Pagodinho

Folhas Secas - Luedji Luna

1800 Colinas - Xande de Pilares

Saco de Feijão - Teresa Cristina

Ainda é Tempo pra Ser Feliz - Seu Jorge, Maria Rita

As Rosas Não Falam - Agnes Nunes

O Mundo É Um Moinho - Fagner

Pedaço de Ilusão - Jorge Aragão

Goiabada Cascão - Zélia Duncan

Malandro Sou Eu - Diogo Nogueira

Fogo de Saudade - Péricles

Camarão Que Dorme A Onda Leva - Lu Carvalho e Mosquito

Sem Ataque, Sem Defesa - Arlindinho

Saco de Feijão / Corda no Pescoço / Saudades da Guanabara - Hamilton de Holanda, Nicolas Krassic, Gabriel Grossi, Marcelinho Moreira

O Show Tem Que Continuar - Sombrinha

Doce Refúgio - Mumuzinho

Samba de Arerê - Leci Brandão

Água de chuva no mar - Ferrugem

Não quero saber mais dela - Prettos

Samba no Quintal - Grupo Fundo de Quintal

Firme e Forte - Luciana Mello

Vou Festejar - Paula Lima

Nas Veias Do Brasi - Marina Iris e Bateria da Mangueira

Coisinha do Pai - Todos os artistas participantes

Bônus - Rildo Hora



