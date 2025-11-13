A- A+

Cultura Popular Sambada da Mestra Lusitânia leva filmes, exposição, música e oficinas para comunidade em Olinda Programação gratuita acontece de 13 a 22 de novembro, no Ilê Axé Oxum Ipondá, com oficinas de dança afro, percussão e colagem digital, teatro infantil e adulto, cinema e shows

A Sambada da Mestra Lusitânia leva ao bairro de Jardim Fragoso, em Olinda, desta quinta-feira (13) até 22 de novembro, uma programação artístico-cultural com oficinas de dança afro, de percussão e de colagem digital, shows, espetáculos teatrais, teatro para infância, exposição e exibição de filmes de curta-metragem.



Todas as atividades são gratuitas e acontecem no Ilê Axé Oxum Ipondá, (rua João José Tertuliano, 305). A realização é do Centro Cultural Aurora Candidé, núcleo que funciona dentro do terreiro Ipondá para as ações afirmativas culturais, sociais e educativas desenvolvidas pela casa.

“As atividades têm como propósito estimular as pessoas da comunidade local e possibilitar vivências artísticas e culturais gratuitamente na periferia, trazendo memórias do que veio antes e pautas sobre racismo estrutural e intolerância religiosa. Esses encontros cultural e religioso celebram a ancestralidade e fortalecem a coletividade e a resistência do povo preto e indígena, destacando a arte, a espiritualidade e a tradição”, reforça a Ialorixá Mãe Ina T’Osun.

Sambada da Mestra Lusitânia

Realizada pelo Ilê Axé Oxum Ipondá desde 2017, a Sambada da Mestra Lusitânia reúne artistas, bandas, coletivos e grupos autorais das culturas popular, periférica, negra e indígena. Tanto as atrações como as pessoas envolvidas com a sambada são de Pernambuco, sobretudo da Região Metropolitana do Recife (RMR).

Este ano, a Sambada da Mestra Lusitânia tem incentivo público, com o financiamento pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio do Ministério da Cultura e Governo Federal, e no município pela Prefeitura de Olinda e Secretaria de Patrimônio e Cultura de Olinda. Denise Almeida também entra como apoio.

A abertura, a partir das 19h, é celebrada com as boas-vindas de Ina T’Osun; performance de dança das artistas Aline Gomes e Tayna Salomé e participação do grupo musical Coco Chinelo de Pau, do Recife, além da inauguração da exposição de fotografia “Entre Mundos - O Sagrado e o Profano caminham juntos”, com produção coletiva.



A mostra é composta por fotos registradas pelas pessoas do próprio ilê durante das atividades sagradas no terreiro.

“A Sambada da Mestra Lusitânia preserva os saberes da Jurema Sagrada e contribui socialmente para a comunidade de Jardim Fragoso. A sambada homenageia a Mestra Lusitânia, entidade espiritual da Jurema Sagrada conhecida por sua alegria, força e conexão com a musicalidade popular, especialmente o Coco de Roda. A festa, que é coletiva, é uma das formas encontradas para compartilhar a memória da mestra e afirmar as raízes culturais do povo de terreiro”, destaca Ina T’Osun.

A Ialorixá Mãe Ina T’Osun, do Ilê Axé Oxum Ipondá | Foto: Priscila Soares (Divulgação)

Destaques da programação

Na sexta-feira (14), às 19h, o Ilê Axé Oxum Ipondá recebe teatro para a infância, com o espetáculo “Eu conto, Tu Contas, Nós Contamos: UBUNTU – Uma Linda Aventura na Floresta Afrobrasilandia”, do grupo São Gens (do Recife). A classificação indicativa é livre.

Já no sábado (15), duas apresentações teatrais estão na programação: “Teatro lambe-lambe Igbá Itan”, com a atriz Raquel Franco, a partir das 17h (classificação livre); “Histórias Bordadas em Mim”, um solo da atriz Agrinez Melo, às 19h (classificação indicativa: dez anos de idade). A atração do dia 16/11 (domingo) é o espetáculo solo de teatro “Hblynda em TRANSito”, com Hblynda Morais, às 19h (classificação: dez anos de idade).

Oficinas

As atividades formativas são as oficinas de percussão, na terça-feira (18), às 14h (classificação livre), com Juninho Panda; dança afro, na quarta-feira (19), das 18h30 às 21h (classificação livre), facilitada por Aline Gomes; "códigos da jurema - colagem digital", na quinta-feira (20), às 14h , com classificação de 10 anos de idade e facilitação de Brunna Martins.

Ainda na quinta-feira (20), o Cine de Terreiro exibe filmes pernambucanos de curta-metragem a partir da temática das matrizes africanas - “Povo de Rua” (direção: Aline Gomes); “Aldeias (direção: Agrinez Melo); “Oxum: Cantos e Contos” (direção: Brunna Martins); “Iansã: o que o vento nos trouxe” (direção: Zé Iná). A abertura da sessão ocorre às 19h, com classificação livre. Além do mais, uma roda de conversa sobre cinema e ancestralidade é aberta logo depois da exibição das obras.

A Sambada da Lusitânia também é um espaço de criação artística coletiva e de expressão da identidade, onde as habilidades são desenvolvidas a partir das temáticas racial, social, de gênero, política, cultural e educativa. Vale dizer que o Ilê Axé Oxum Ipondá existe desde 2017 e está em continuidade com suas atividades.

“É essencial que o terreiro, além de espaço de fé, continue sendo uma possibilidade de transformação social, valorizando o pertencimento, a memória e as tradições afrobrasileiras e indígenas, em especial dentro das periferias”, pontua Ina T’Osun.

Shows

Da cultura popular, os grupos musicais autorais Abê Adu Lofé (Olinda), Coco Chinelo de Pau (Recife), Bongar (Olinda) e Coco dos Pretos (Recife) concluem a celebração da Sambada da Mestra Lusitânia, no dia 22 de novembro (sábado), das 17h às 0h.



*Com informações da assessoria



Confira a programação completa:



13 de novembro (quinta-feira)

Boas vindas da Mãe Ina T’Osun

Performance de dança com Aline Gomes e Tayna Salomé + participação do Coco Chinelo de Pau

Inauguração da exposição fotográfica coletiva “Entre Mundos - O Sagrado e o Profano caminham juntos”

Horário: 19h

Classificação: livre

14/11 (sexta-feira)

Teatro para infância: “Eu conto, Tu Contas, Nós Contamos: UBUNTU – Uma Linda Aventura na Floresta Afrobrasilandia” (Grupo São Gens)

Horário: 19h

Classificação: livre

15/11 (sábado)

Infantil: “Teatro lambe-lambe Igbá Itan” (Raquel Franco)

Horário: 17h

Classificação: livre

Teatro adulto: “Histórias Bordadas em Mim” (Agrinez Melo)

Horário: 19h

Classificação: dez anos de idade

16/11 (domingo)

Teatro adulto: “Hblynda em TRANSito” (Hblynda Morais)

Horário: 19h

Classificação: dez anos de idade

18/11 (terça-feira)

Oficina de percussão (Juninho Panda)

Horário: 14h

Duração: duas horas

Vagas: dez

Classificação: livre

19/11 (quarta-feira)

Oficina de dança afro (Aline Gomes)

Horário: 18h30 às 21h

Duração: duas horas

Vagas: 20

Classificação: livre

20/11 (quinta-feira)

Oficina: códigos da jurema - colagem digital (Brunna Martins)

Horário: 14h

Duração: três horas

Vagas: dez

Classificação: dez anos de idade

Cine Terreiro

Exibição de filmes de curta-metragem (temática: matrizes africanas): “Povo de Rua” (direção: Aline Gomes); “Aldeias” (direção: Agrinez Melo); “Oxum: Cantos e Contos” (direção: Brunna Martins); “Iansã: o que o vento nos trouxe” (direção Zé Iná).

Roda de conversa: cinema e ancestralidade

Horário: 19h

Classificação: livre

22/11 (sábado)

Shows: Abê Adu Lofé , Coco Chinelo de Pau, Bongar e Coco dos Pretos

Horário: 17h às 0h

Classificação: livre



SERVIÇO:

Sambada da Mestra Lusitânia

Onde: Ilê Axé Oxum Ipondá, em Olinda, no bairro de Jardim Fragoso (rua João José Tertuliano, número 305)

Quando: 13 a 22 de novembro

Entrada franca

