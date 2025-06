A- A+

CULTURA POPULAR Sambada de Coco do Guadalupe celebra 27 anos e lança Pontão de Cultura O tradicional evento acontece neste sábado (7), a partir das 20h, no Beco da Macaíba

Neste sábado (7), a comunidade do Guadalupe, em Olinda, celebra os 27 anos da tradicional Sambada de Coco criada por Mãe Beth de Oxum e Mestre Quinho Caetés. A ocasião também marcará o lançamento do Pontão de Cultura de Pernambuco - Memória Viva-PE.

Assim como acontece todos os primeiros sábados de cada mês, a Sambada de Coco do Guadalupe – momento de afirmação da identidade afro-indígena, de resistência política e celebração da tradição oral – reunirá, no Beco da Macaíba, mestras, mestres, artistas, povos de terreiro e toda a comunidade em uma grande roda de dança, música, ancestralidade e luta.

O evento é gratuito e aberto ao público e a programação começa às 20h.

Pontão de Cultura

Nesta edição de aniversário, além das apresentações culturais, será celebrado o reconhecimento nacional do Centro Cultural Coco de Umbigada como Pontão de Cultura, com o projeto Memória Viva PE, que tem o apoio da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura.

Será lançado o selo Memória Viva PE e apresentadas as linhas de ação do Pontão: mapeamento de mestres e mestras da tradição oral; laboratórios de inovação com base na cultura digital comunitária; rodas de escuta e produção de conteúdos audiovisuais voltados à memória social e afetiva dos povos tradicionais.

Programação

- Capoeira Di Angola

- DJ MK

- Ilú Odara

- Coco de Umbigada

- Afoxé Babá Orixalá FunFun

- Ana Lúcia

- Bongar

- Bione

- Mestre Galo Preto

- Benedito da Macuca

- Frevo no Forró

- Flôr de Catemba

- Coco da Resistência

- Juninho do Coco

- Juan Dendê

- Felipe Alvorada

SERVIÇO

Sambada de Coco do Guadalupe – 27 Anos

Lançamento do Pontão de Pernambuco – Memória Viva PE

Quando: Sábado (7), a partir das 20h

Onde: Beco da Macaíba, Guadalupe - Olinda-PE

Aberto ao público

Informações: @cocodeumbigada | @llabcoco

