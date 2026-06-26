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Coco de roda Sambada de Dona Glorinha do Coco celebra a cultura popular no bairro do Amaro Branco, sábado (27) 19ª edição do encontro reunirá mestres e grupos da cultura popular, às 20h, com acesso gratuito e exibição do doc "20 Anos do Coco do Amaro Branco"

A Rua do Pescador, no bairro do Amaro Branco, em Olinda, sedia a 19ª edição da Sambada de Dona Glorinha do Coco, neste sábado (27), a partir das 20h, com acesso gratuito. Palco para mestres e grupos da cultura popular, o evento promove, ainda, a exibição de documentário sobre o evento.

Na programação da sambada, aberta pela exibição do curta-documentário “20 Anos do Coco do Amaro Branco”, produzido com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG), do Ministério da Cultura, Governo Federal e do Governo do Estado de Pernambuco.



O filme revisita duas décadas de história do grupo Coco do Amaro Branco, registrando trajetórias, afetos, saberes e a importância dessa manifestação cultural para Olinda e para Pernambuco.

Coco e cultura popular

Após a exibição, a sambada abre espaço para diferentes gerações do coco: dos mestres e mestras reconhecidos pela caminhada na cultura popular aos novos grupos que ajudam a preservar a memória do gênero para as futuras gerações.

Mestre Viola Luz se apresenta no festival no bairro do Amaro Branco, em Olinda, neste sábado (27) | Foto: Elimar Caranguejo/Divulgação



Entre as atrações estão o tradicional Coco do Amaro Branco, com participações especiais de Mestre Beto, Arnaldo do Coco, Mestra Ana Lúcia e Juninho do Coco; além de nomes fundamentais como Cila do Coco, Mestra Nininha do Coco e Mestre Viola Luz.



A noite também apresenta novos grupos que seguem fortalecendo a tradição, como Coco Luz Di Angolinha, Raízes do Amaro Branco e Coco das Artes.



Sobre a Glorinha do Coco

Dona Glorinha faleceu em março de 2024, deixando esse legado que contabiliza 19 anos. A Sambada de Dona Glorinha do Coco é uma celebração da cultura popular feita no território onde essa história nasceu e continua pulsando.



O encontro reafirma o Amaro Branco como um importante berço do coco de roda, valorizando os saberes transmitidos entre gerações e promovendo o encontro entre artistas, brincantes e comunidade.



Realizada pela Coco Produções e pelo Centro Cultural Coco do Amaro Branco, com produção de Isa Melo, a sambada conta com apoio do Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Fundarpe e da Secretaria de Cultura de Pernambuco, dentro das ações de valorização das manifestações tradicionais e dos brinquedos populares.

Programação completa:

- Exibição do curta-documentário 20 Anos do Coco do Amaro Branco

- Coco Luz Di Angolinha

- Raízes do Amaro Branco

- Coco do Amaro Branco (participações: Mestre Beto, Arnaldo do Coco, Mestra Ana Lúcia e Juninho do Coco)

- Mestra Nininha do Coco

- Cila do Coco

- Mestre Viola Luz

- Coco das Artes

- Mestre Lu do Pneu



SERVIÇO:

19ª Sambada de Dona Glorinha do Coco

Quando: 27 de junho (sabado), a partir das 20h.

Onde: Rua do Pescador, no bairro do Amaro Branco, em Olinda.

Acesso gratuito

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